煌イヴが、自身が企画するライブイベント＜KIRAMEKI FES＞を2026年4月4日に赤羽ReNY alphaで開催することを発表した。

このライブは「Rock」をテーマに掲げ、本公演には煌イヴと縁の深いメンバーが集結。一夜限りの「激アツRock」を歌い尽くすライブをお届けするという。

公演は一部セットリストが異なる昼・夜の2部制となっており、オールスタンディング形式でオリジナル楽曲からカバー曲まで見どころ満載の構成となっているとのこと。また、特典としてオリジナルロゴTシャツとペンライトが付属するチケットも販売。そして前方席購入者には、出演メンバー全員の直筆サイン入り特典を予定している。

さらに、本日は煌イヴの誕生日となっており、SCARZ公式ページにて誕生日グッズの販売も開始している。新たに書き下ろしたイラストとSDキャラを起用したデザインとなっており、購入者特典として直筆サイン入りポストカードもプレゼントとなっている。

◾️煌イヴ誕生日グッズ 受注期間：1月16日 18:00〜1月31日 23:59

URL：https://www.scarzstore.net/collections/mestage