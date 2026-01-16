YouTuber・煌イヴ、赤羽ReNY alphaにてライブ＜KIRAMEKI FES＞開催決定
煌イヴが、自身が企画するライブイベント＜KIRAMEKI FES＞を2026年4月4日に赤羽ReNY alphaで開催することを発表した。
このライブは「Rock」をテーマに掲げ、本公演には煌イヴと縁の深いメンバーが集結。一夜限りの「激アツRock」を歌い尽くすライブをお届けするという。
公演は一部セットリストが異なる昼・夜の2部制となっており、オールスタンディング形式でオリジナル楽曲からカバー曲まで見どころ満載の構成となっているとのこと。また、特典としてオリジナルロゴTシャツとペンライトが付属するチケットも販売。そして前方席購入者には、出演メンバー全員の直筆サイン入り特典を予定している。
さらに、本日は煌イヴの誕生日となっており、SCARZ公式ページにて誕生日グッズの販売も開始している。新たに書き下ろしたイラストとSDキャラを起用したデザインとなっており、購入者特典として直筆サイン入りポストカードもプレゼントとなっている。
◾️＜KIRAMEKI FES＞
日時：2026年4月4日（土）
昼公演：14:00開場 / 15:00開演
夜公演：18:00開場 / 19:00開演
会場：赤羽ReNY alpha
▼券売チケット種類
【会場】※オールスタンディング
・昼・夜公演前方特典付きチケット
・昼・夜公演特典付きチケット
・昼・夜公演通常チケット
※ドリンク代は別途かかります。
チケットぴあ販売URL：https://w.pia.jp/t/kiramekifes/
1次先行抽選：
申込期間：1月16日（金）21:00〜1月25日（日）23:59
当選発表：1月28日（水）18:00頃
特設サイト：https://mestage.jp/kirameki-fes/
◾️煌イヴ誕生日グッズ
受注期間：1月16日 18:00〜1月31日 23:59
URL：https://www.scarzstore.net/collections/mestage
