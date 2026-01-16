はんにゃ.金田哲、鈴木福主演『ヒグマ!!』シークレットキャストに メイキング動画＆場面写真解禁
鈴木福が主演する内藤瑛亮監督の最新作『ヒグマ!!』より、シークレットキャストとしてはんにゃ.金田哲の出演が発表された。併せて、メイキング動画＆場面写真が解禁された。
【動画】はんにゃ.金田哲が闇バイトの首謀者役で出演 映画『ヒグマ!!』メイキング映像
本作は、使い捨て闇バイトの若者たちが最強ヒグマと対峙するアドベンチャーバトル。鈴木福が主演を務め、『ミスミソウ』や『許された子どもたち』などで、10代の子どもたちの生きづらさ、リアルな姿を描き続けてきた内藤瑛亮がメガホンをとる。
このたび、はんにゃ.金田哲の出演が決定。本作の本宣材にクレジットされながらもその名前が塗りつぶされ、情報が隠されていたシークレットキャストが金田だ。
“エンジェル”と名乗り闇バイト実行役の青年たちへメッセージアプリで畳み掛けるようにミッションを送信、彼らが犯罪に手を染めるように仕向ける指示役であり、組織全体の元締めという極めて重要な役どころを演じている。実際の事件では人前に現れることが稀であるはずの首謀者の彼がなぜ主人公の小山内（鈴木福）たちの前に姿を見せるのか、そしてヒグマと対峙したときに一体どんなリアクションを見せるのだろうか…。
到着した場面写真で金田は純白のコートに身を包み、金のアクセサリーにサングラス姿と小綺麗な出で立ちを見せる。メイキング映像で金田は自身の役どころを交えて本作を「闇VS野生」と表現。さらにヒグマとの対峙シーンについて「身体も心も、DNAまで震えた」と振り返り、衝撃的な場面を撮影できたことへの手応えを語っている。
映画『ヒグマ!!』は、1月23日より全国公開。
