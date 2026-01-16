《40・50代ヘア》長め派の人必見！！【レイヤーカット】で結んでも下ろしてもイケる♡

長さを大きく変えなくても、印象をアップデートしやすいのが「レイヤーカット」の魅力。結んだときも下ろしたときもサマになり、動きや軽さが自然に出るため、大人世代からの支持も高まっています。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、長め派でも取り入れやすいレイヤーカットを取り入れた旬のスタイルをお届け。

くすみブラウンの柔らかレイヤーミディ

トップは毛束を内側へ揺らすようにカットして、ベースはラウンド型で程よく厚みを残しています。毛先をほんのり外ハネにすることで、軽やかさと抜け感をプラス。レイヤーを入れても削ぎ過ぎずにバランスをとっているので、広がりにくく、柔らかな雰囲気を保てそうです。

こっくりブラウンのプチウルフミディ

ストレートタッチをベースに、トップは毛先をグッと内側へおさめ、ベースは肩で自然に外ハネさせています。毛先にはプツッとしたライン感を残しているため、きちんと感がありながら今っぽさも感じられる仕上がりに。控えめなウルフ要素が、おしゃれ感を高める良いアクセントになっています。

作り込みすぎないくびれミディ

ナチュラルブラウンのレイヤーミディ。トップはストレートタッチでまとめながら、首元で内側へおさめています。ベースは肩に当たる位置でラフにハネるデザイン。軽めに調整されているため、クセが出ても自然な動きに見えるのが特徴です。くびれをつくることで、さり気なくトレンド感も感じられます。

艶感が際立つラベンダーブラウンレイヤー

艶感抜群のレイヤーミディ。サイドはふんわりと空気を含ませ、トップは毛束感を意識したカットに。対してベースは、毛束を作らずつるんとしたストレートタッチを活かし、毛先だけを面で外ハネにしています。動きと艶のコントラストが美しく、上品さが際立つデザインです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kaihatsu_tomoya様、@kitadani_koujiro様、@ofuke_akifumicasii様、@end.kazuma様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里