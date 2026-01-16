あたらよは、1月9日より放送スタートしたTVアニメ『ヘルモード 〜やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する〜』のオープニングテーマである「ハク」のMVを公開した。

本楽曲は、高難易度のゲームに挑む世界観を表現したアップナンバーで、アニメとマッチするスピード感溢れるアグレッシブなトラックをひとみ（Vo）の澄み渡った声で彩った楽曲だという。

公開されたMVは、まるでゲームの世界に飛び込んだかのような、ハイスピードな楽曲ともマッチするグラフィカルな作品だ。映像の終盤でAI技術が取り入れられた衝撃の展開が待っているとのことなので、ぜひチェックしてほしい。

◆ ◆ ◆

◾️大瀬良監督 コメント

幼い頃に何気なく遊んでいた「白線だけを踏む」ゲームを通して、高難易度への挑戦と懐かしさを描きました。日常に溶け込んだ白線は、静かに非日常へと連れ出し、いつもの景色を新たな視点で見せてくれます。

◆ ◆ ◆

また、「ハク」の配信に合わせダウンロードキャンペーンの実施も発表された。楽曲をダウンロードすると、抽選であたらよサイン入りのTVアニメ『ヘルモード 〜やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する〜』ポスターもプレゼントされる。