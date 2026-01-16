ＢＩＧＢＡＮＧのＤ‐ＬＩＴＥが１６日、公式サイトで喉の治療により３月に予定していた東京公演を中止すると発表した。

Ｄ‐ＬＩＴＥは「医師より喉の回復を最優先にするよう診断されたことを受けて２月初旬より集中治療と回復に努めるため、Ａｓｕｅ アリーナ大阪（大阪）公演を最後に、本ツアーを締めくくることとなりました。そのため、２０２６年３月に予定しておりました、有明アリーナ（東京）公演は中止とさせていただきます」と報告。「Ｄ‐ＬＩＴＥ・スタッフ一同ともに、公演を楽しみに待ってくださっている皆さまにこのようなお知らせをすることは大変残念ではございますが、再び皆さまにＤ‐ＬＩＴＥの歌声をしっかりとお届けするための決断となります。どうかご理解を賜りますよう、お願い申し上げます」とした。

チケットは払い戻しの対応を行うとし、「詳細につきましては、２月上旬を目安に改めてご案内を予定しております」と説明。３１日から２日間にわたって予定していた大阪公演は予定通り行うため「今出来る万全なコンディションでのステージを皆さまにお届けするために準備しております！Ａｓｕｅアリーナ大阪（大阪）公演にご来場予定の方は、楽しみにお待ちいただけますと幸いです」と呼び掛けた。