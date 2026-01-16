櫻坂46山崎天、運転免許の取得を公表＆貴重な運転姿に反響「大人になったね」「感慨深いな」

1月15日、櫻坂46の公式YouTubeチャンネル『櫻坂チャンネル』に更新された動画内で、櫻坂46・山崎天が、運転免許の取得を報告。貴重な運転姿も披露し、反響を集めている。

今回の動画では、櫻坂46のメンバーが年末年始の様子を動画で紹介した。

この中で、帰省した際に撮影された運転中の動画を公開した山崎は「“なんで運転してるんだ”って感じだと思うんですけど。私、実は、去年の今頃にですね、運転免許証を取得していまして」と明かした。

続けて、「なんだかいうタイミングを逃してしまったんですけど、こうやって実家に帰った時とかはよく運転をしています」としつつ、「まだメンバーとか誰も乗せたことないので、誰も見たことないであろう運転姿をお届けすることになってしまって少し恥ずかしいですが、免許を持っています」と語っていた。

この動画のコメント欄には、「大人になったね」「感慨深いな」「貫禄あってかっこいい」「コレ以上の驚きない」などの反響が寄せられている。

※山崎の「崎」は立つ崎。