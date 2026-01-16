手が美しいと思う「40代女性俳優」ランキング！ 2位「深田恭子」をわずか1票差で抑えた1位は？
美しく整った手には、日々の所作や暮らしの積み重ねが映るとも言われます。柔らかで繊細な指先の動きは、多くの視聴者の記憶に残る魅力の1つです。
All About ニュース編集部は12月8〜9日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に「パーツ別×40代俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「手が美しいと思う40代女性俳優」ランキングを紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、深田恭子さんです。俳優としてドラマ『初めて恋をした日に読む話』（TBS系／2019年）や映画『劇場版 ルパンの娘』（2021年公開）など、数多くの話題作に出演しています。
4歳からピアノを続けており、1999年にはピアノアルバム『Dear…』をリリース。自身が出演する『キリン 午後の紅茶』のCMやSNSなどで、美しい指先やピアノの腕前を披露しています。
回答者からは「ドラマや写真で見ることがよくあり、さすが女優さんの手だなと思うことがあったからです」（30代女性）、「ピアノを弾かれていた記憶があるのでそう思いました」（30代男性／京都府）、「色白で綺麗な手のイメージなので」（30代女性／茨城県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、綾瀬はるかさんです。国民的女優と称されるほどドラマや映画の主演作が豊富。大みそかの紅白歌合戦の司会にも抜てきされました。
ドラマで着用した服や手元のジュエリーが注目されることも多く、月9ドラマ『元彼の遺言状』（フジテレビ系／2022年）で身につけていたリングやピアス、ネックレスが「カルティエ」だったことでも話題を呼びました。
回答コメントでは「年齢を感じない綺麗な手だと思ったからです」（20代女性／埼玉県）、「たぶんCMで一番手を見せてる」（50代男性／沖縄県）、「爪の形まで綺麗だから」（30代女性／埼玉県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は12月8〜9日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に「パーツ別×40代俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「手が美しいと思う40代女性俳優」ランキングを紹介します！
2位：深田恭子／65票
2位にランクインしたのは、深田恭子さんです。俳優としてドラマ『初めて恋をした日に読む話』（TBS系／2019年）や映画『劇場版 ルパンの娘』（2021年公開）など、数多くの話題作に出演しています。
4歳からピアノを続けており、1999年にはピアノアルバム『Dear…』をリリース。自身が出演する『キリン 午後の紅茶』のCMやSNSなどで、美しい指先やピアノの腕前を披露しています。
回答者からは「ドラマや写真で見ることがよくあり、さすが女優さんの手だなと思うことがあったからです」（30代女性）、「ピアノを弾かれていた記憶があるのでそう思いました」（30代男性／京都府）、「色白で綺麗な手のイメージなので」（30代女性／茨城県）といったコメントが寄せられています。
1位：綾瀬はるか／66票
1位にランクインしたのは、綾瀬はるかさんです。国民的女優と称されるほどドラマや映画の主演作が豊富。大みそかの紅白歌合戦の司会にも抜てきされました。
ドラマで着用した服や手元のジュエリーが注目されることも多く、月9ドラマ『元彼の遺言状』（フジテレビ系／2022年）で身につけていたリングやピアス、ネックレスが「カルティエ」だったことでも話題を呼びました。
回答コメントでは「年齢を感じない綺麗な手だと思ったからです」（20代女性／埼玉県）、「たぶんCMで一番手を見せてる」（50代男性／沖縄県）、「爪の形まで綺麗だから」（30代女性／埼玉県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)