期間限定で2990円→1990円！【ユニクロ】家でも外でも着たい「ふわふわフリース」着用レビュー
ユニクロの「ファーリーフリースフルジップジャケット」は軽くてあったか、ふわふわとした素材が気持ちよく、大人の女性が家ではもちろん、外でも着たくなる優秀アイテムです。詳しくご紹介します。
「ファーリーフリースフルジップジャケット」（1990円※）は、ユニクロのベストセラーアイテムにも選ばれている人気アイテム。
※2026年1月22日までの期間限定価格。通常定価2990円（1月16日現在）
「フリース」と聞くと、毛足が短くフェルトのような風合いで、部屋着やキャンプなどで着るアウトドア用ウエアを思い浮かべる人がいるかもしれません。
でもこちらは「ファーリー」と名前がついているように毛足が長く、ふわふわとした質感で手触りもよし。とても軽くてさっと羽織りやすく、あたたかくて癒される着心地です。
カラバリが多いのも特徴ですが、今回はきれいめに着たかったので、一番カジュアル度が抑えられそうな「ブラック」を選びました。
袖と着丈の裾には、フィット感を高めて隙間から冷気が入り込みにくいようにパイピングが施されています。
物価高の今、ユニクロでも以前より値上げした商品も多いのですが、こちらは3000円以下のプチプラで購入できるのもうれしいですね。
外側の両サイドには、差し込み型のポケットがサイドの縫い目に沿ったところに配置されています。外づけのデザインではないため、ぱっと見たときにポケットが目立たず、きれい見えするルックスなのが◎。
さらに、写真のように内側にも大きめのポケットがついています。スマホも縦にすっぽりと入るような大きめのつくりで、収納力も高く身軽に出かけられそうです。
さらに注目してほしいのが、襟の部分です。
身頃や袖の部分と比べて、襟は生地が二重で厚く、ふわふわ感もアップ。ジップアップを閉めたときでも、写真のようにきれいに立ち上がります。そのため部屋着っぽく見えにくく、アウターとして使いやすい形になっています。
首全体をすっぽりと覆ってくれるため、あたたかさも抜群です。
また、襟が厚手になっていることで、折り返したときに収まりがいいのも◎。
ジップアップのデザインは、襟がくたっとしているとジャージのようにカジュアルに見えやすいのが少々気になるポイント。その点、こちらは形が整っていて、ジップアップを開けたときも型崩れせず、大きめの襟のように見えるところが優秀で、おしゃれ見えにつながっています。
今はオーバーサイズのアウターが多く出ていますが、このフリースジャケットはおなかまわりも横に広がらず、体に自然に沿うジャストサイズになっているところも気に入っています。
このまま上からコートやダウンジャケットを羽織りたかったため、試着したうえで、いつもよりワンサイズ下を選びました。やわらかな素材で着やすいため特に小さく感じることもなく、コンパクトなカーディガンのように着られます。
反対にゆったりと着たい人は、ヒップが隠れる丈になるように2〜3サイズアップしたものを選んでも、よりふんわり感が楽しめてよさそうです。
ぜひ参考にしてみてくださいね。
(文:横瀬 真知子（レディースファッションガイド）)
「フリースは部屋着」のイメージが変わる!? もこもこアウター
「ファーリーフリースフルジップジャケット」（1990円※）は、ユニクロのベストセラーアイテムにも選ばれている人気アイテム。
「フリース」と聞くと、毛足が短くフェルトのような風合いで、部屋着やキャンプなどで着るアウトドア用ウエアを思い浮かべる人がいるかもしれません。
でもこちらは「ファーリー」と名前がついているように毛足が長く、ふわふわとした質感で手触りもよし。とても軽くてさっと羽織りやすく、あたたかくて癒される着心地です。
カラバリが多いのも特徴ですが、今回はきれいめに着たかったので、一番カジュアル度が抑えられそうな「ブラック」を選びました。
袖と着丈の裾には、フィット感を高めて隙間から冷気が入り込みにくいようにパイピングが施されています。
物価高の今、ユニクロでも以前より値上げした商品も多いのですが、こちらは3000円以下のプチプラで購入できるのもうれしいですね。
スマホがすっぽり入る内ポケットが便利！
外側の両サイドには、差し込み型のポケットがサイドの縫い目に沿ったところに配置されています。外づけのデザインではないため、ぱっと見たときにポケットが目立たず、きれい見えするルックスなのが◎。
さらに、写真のように内側にも大きめのポケットがついています。スマホも縦にすっぽりと入るような大きめのつくりで、収納力も高く身軽に出かけられそうです。
生地も二重できれいに立ち上がる「大きめの襟」
さらに注目してほしいのが、襟の部分です。
身頃や袖の部分と比べて、襟は生地が二重で厚く、ふわふわ感もアップ。ジップアップを閉めたときでも、写真のようにきれいに立ち上がります。そのため部屋着っぽく見えにくく、アウターとして使いやすい形になっています。
首全体をすっぽりと覆ってくれるため、あたたかさも抜群です。
また、襟が厚手になっていることで、折り返したときに収まりがいいのも◎。
ジップアップのデザインは、襟がくたっとしているとジャージのようにカジュアルに見えやすいのが少々気になるポイント。その点、こちらは形が整っていて、ジップアップを開けたときも型崩れせず、大きめの襟のように見えるところが優秀で、おしゃれ見えにつながっています。
上からアウターが羽織れそうなジャストサイズが使いやすい
今はオーバーサイズのアウターが多く出ていますが、このフリースジャケットはおなかまわりも横に広がらず、体に自然に沿うジャストサイズになっているところも気に入っています。
このまま上からコートやダウンジャケットを羽織りたかったため、試着したうえで、いつもよりワンサイズ下を選びました。やわらかな素材で着やすいため特に小さく感じることもなく、コンパクトなカーディガンのように着られます。
反対にゆったりと着たい人は、ヒップが隠れる丈になるように2〜3サイズアップしたものを選んでも、よりふんわり感が楽しめてよさそうです。
ぜひ参考にしてみてくださいね。
(文:横瀬 真知子（レディースファッションガイド）)