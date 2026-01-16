ハート形の可愛らしいチョコレートに、色とりどりのマカロン。



ピスタチオ味のチョコレートがのったアイスクリームまで、バラエティあふれるチョコレートが集まっています。



（阿部記者）「バレンタインデーまで残り１か月ほどです。札幌市内の百貨店では多くのチョコレートが一堂に会したイベントの準備が進められています」





道内最大級の品数を誇るバレンタインデーイベントが、１月１７日から札幌市内の百貨店で始まります。国内・海外問わず様々なチョコレートなどが売り場に並び、２０２６年は２０２５年よりも多い１１４のブランドが出店します。１６日は開催に先駆けてメディア向けに紹介されました。

（大丸札幌店 上森淳平さん）「見て楽しい、食べて美味しいというテーマ。チョコレートの博覧会ではないですけど、いろんなブランドがあるというのが大前提。色んなチョコレートが食べれたらいいなと思い、個性豊かなブランドに来てもらった」



最近では誰かへのプレゼントだけではなく、自分へのご褒美としても買われるバレンタインデーのチョコレート。



特別な日に自分だけのスイーツに出会ってほしいという思いがあるようです。



忙しい日々の中でもほっと一息つけるのが…



フルーツを使ったチョコレート。



ニーズに合わせて、２０２６年は取り扱う店が増えたそうです。

また、売り場にはここだけの限定商品も多く取り扱っています。



こちらの大きな板状のチョコレートが置かれた店ではー



食べたい分だけその場で分けられる量り売り方式！



スイスの高級チョコレートを自分の好きな量だけすぐに味わえます。



（阿部記者）「ホワイトチョコレートの甘さとイチゴの酸っぱさが合わさってすごく美味しいです」

その他にもー



（店員）「ドバイチョコレートソフトです」



香ばしいピスタチオと濃厚なチョコレートが一緒になったアイスクリーム。



会場限定というできたてスイーツが楽しめる実演販売もあります。



（大丸札幌店 上森淳平さん）「道外・海外に行くのが難しい方でもそれがいま揃っています。北海道・札幌の方々に楽しんでもらいたい」



１１４のブランドが集結するバレンタインデーイベントは１７日からスタートです。



誰かへのプレゼントや自分へのご褒美にいかがでしょうか。