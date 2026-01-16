STVニュース北海道

写真拡大 (全7枚)

ハート形の可愛らしいチョコレートに、色とりどりのマカロン。

ピスタチオ味のチョコレートがのったアイスクリームまで、バラエティあふれるチョコレートが集まっています。

（阿部記者）「バレンタインデーまで残り１か月ほどです。札幌市内の百貨店では多くのチョコレートが一堂に会したイベントの準備が進められています」

道内最大級の品数を誇るバレンタインデーイベントが、１月１７日から札幌市内の百貨店で始まります。

国内・海外問わず様々なチョコレートなどが売り場に並び、２０２６年は２０２５年よりも多い１１４のブランドが出店します。

１６日は開催に先駆けてメディア向けに紹介されました。

（大丸札幌店　上森淳平さん）「見て楽しい、食べて美味しいというテーマ。チョコレートの博覧会ではないですけど、いろんなブランドがあるというのが大前提。色んなチョコレートが食べれたらいいなと思い、個性豊かなブランドに来てもらった」

最近では誰かへのプレゼントだけではなく、自分へのご褒美としても買われるバレンタインデーのチョコレート。

特別な日に自分だけのスイーツに出会ってほしいという思いがあるようです。

忙しい日々の中でもほっと一息つけるのが…

フルーツを使ったチョコレート。

ニーズに合わせて、２０２６年は取り扱う店が増えたそうです。

また、売り場にはここだけの限定商品も多く取り扱っています。

こちらの大きな板状のチョコレートが置かれた店ではー

食べたい分だけその場で分けられる量り売り方式！

スイスの高級チョコレートを自分の好きな量だけすぐに味わえます。

（阿部記者）「ホワイトチョコレートの甘さとイチゴの酸っぱさが合わさってすごく美味しいです」

その他にもー

（店員）「ドバイチョコレートソフトです」

香ばしいピスタチオと濃厚なチョコレートが一緒になったアイスクリーム。

会場限定というできたてスイーツが楽しめる実演販売もあります。

（大丸札幌店　上森淳平さん）「道外・海外に行くのが難しい方でもそれがいま揃っています。北海道・札幌の方々に楽しんでもらいたい」

１１４のブランドが集結するバレンタインデーイベントは１７日からスタートです。

誰かへのプレゼントや自分へのご褒美にいかがでしょうか。