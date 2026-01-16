バレンタインデーまで１か月！道内最大級の品数ずらり 114ブランドのチョコレートが勢ぞろい 札幌
ハート形の可愛らしいチョコレートに、色とりどりのマカロン。
ピスタチオ味のチョコレートがのったアイスクリームまで、バラエティあふれるチョコレートが集まっています。
（阿部記者）「バレンタインデーまで残り１か月ほどです。札幌市内の百貨店では多くのチョコレートが一堂に会したイベントの準備が進められています」
国内・海外問わず様々なチョコレートなどが売り場に並び、２０２６年は２０２５年よりも多い１１４のブランドが出店します。
１６日は開催に先駆けてメディア向けに紹介されました。
（大丸札幌店 上森淳平さん）「見て楽しい、食べて美味しいというテーマ。チョコレートの博覧会ではないですけど、いろんなブランドがあるというのが大前提。色んなチョコレートが食べれたらいいなと思い、個性豊かなブランドに来てもらった」
最近では誰かへのプレゼントだけではなく、自分へのご褒美としても買われるバレンタインデーのチョコレート。
特別な日に自分だけのスイーツに出会ってほしいという思いがあるようです。
忙しい日々の中でもほっと一息つけるのが…
フルーツを使ったチョコレート。
ニーズに合わせて、２０２６年は取り扱う店が増えたそうです。
また、売り場にはここだけの限定商品も多く取り扱っています。
こちらの大きな板状のチョコレートが置かれた店ではー
食べたい分だけその場で分けられる量り売り方式！
スイスの高級チョコレートを自分の好きな量だけすぐに味わえます。
（阿部記者）「ホワイトチョコレートの甘さとイチゴの酸っぱさが合わさってすごく美味しいです」
その他にもー
（店員）「ドバイチョコレートソフトです」
香ばしいピスタチオと濃厚なチョコレートが一緒になったアイスクリーム。
会場限定というできたてスイーツが楽しめる実演販売もあります。
（大丸札幌店 上森淳平さん）「道外・海外に行くのが難しい方でもそれがいま揃っています。北海道・札幌の方々に楽しんでもらいたい」
１１４のブランドが集結するバレンタインデーイベントは１７日からスタートです。
誰かへのプレゼントや自分へのご褒美にいかがでしょうか。