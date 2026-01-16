【ニューデリー＝栗山紘尚】茂木外相は１６日、訪問先のインドの首都ニューデリーで、スブラマニヤム・ジャイシャンカル外相と会談し、「自由で開かれたインド太平洋（ＦＯＩＰ）」の実現に向け、日米豪印４か国の枠組み「クアッド」で協力することが重要との認識で一致した。

経済的威圧を繰り返す中国を念頭に、「地域における威圧的措置への懸念」も共有した。

会談では、人工知能（ＡＩ）分野での協力を進める政府当局間の「日印ＡＩ戦略対話」の創設で合意した。豊富なＩＴ人材を抱えるインドと協力し、ＡＩの共同開発や人材育成を進める。ＡＩに関する国際ルールの形成に向けた連携やインド国内におけるデータセンター整備への支援も行う。

経済安全保障分野では、経団連やインド工業連盟など両国の経済団体が参加する「日印民間経済安全保障対話」を設置し、３月までに初会合を行うことで一致した。日印は中国の経済的威圧に直面しており、重要鉱物や半導体などのサプライチェーン（供給網）の多角化を図りたい考えだ。

会談後、茂木氏は記者団に「引き続き米国、フィリピン、インドをはじめとする関係国と緊密に連携し、地域の平和と安定の確保に取り組んでいきたい」と述べた。茂木氏は外相会談に先立ち、ナレンドラ・モディ首相とも面会した。