俳優鈴木福（21）が16日、都内で、主演映画「ヒグマ！！」（内藤瑛亮監督、23日公開）の完成披露プレミアナイトに登壇した。

「闇バイト」と「クマ被害」という2つの現代的恐怖を交差させたモンスターパニックアドベンチャー。25年11月21日の公開を予定していたが、クマ被害が相次ぐ状況を考慮して延期となっていた。

鈴木は、特殊詐欺被害で多額の借金を背負って自殺した父を持ちながら、自らも闇バイトに手を出す主人公・小山内蒼空を演じた。「台本をもらったらギャグ要素もたくさんあって。これは今を表す映画になるだろうなと思っていたら、あまりにも社会的な情勢を捉えすぎていてびっくりしましたね」と話した。

闇バイトの黒幕・エンジェル役を務めたお笑いコンビ「はんにゃ．」の金田哲（39）も登場。シークレットキャストとしてこの日まで出演が伏せられていた。鈴木との共演は15年公開の映画「ピラメキ子役恋ものがたり」以来、11年ぶり。金田は「大きくなったね。10年たったら闇バイトでヒグマと戦って、たくましくなられて」と感慨深げ。撮影後には一緒に食事をしたと明かし「ワインで乾杯なんかさせていただいて。『福さん』という、大人な感じでね。貫禄ありましたよ、グラスの傾け方とかね」と“福くん”の成長に目を細めた。

公開を前に、鈴木は「こういう作品って、映画館で見るからこその恐怖を感じられる。クマ被害への注意喚起、闇バイトへの恐怖、学びを得られる。公開できることに意義があると思います。フィクションなので、楽しみながら発見があるといいなと思います」と話した。

内藤監督（43）も出席した。