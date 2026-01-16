AKB48工藤華純、ロングからばっさりカット 人生2回目のヘアドネーション報告に「結構切ってる」「雰囲気全然違う」の声
【モデルプレス＝2026/01/16】AKB48の工藤華純が1月16日、自身のX（旧Twitter）を更新。ヘアドネーションしたことを報告した。
【写真】AKB新選抜メンバー「雰囲気全然違う」ロングからばっさりカット
工藤は「人生で2回目のヘアドネーションしてきました！」とロングからばっさりとカットしたボブスタイルを披露。切った髪を持っている写真を投稿した。
「自分にとっては日常的なカットの一コマでも、ウィッグを待つ子どもたちにとっては、それが大きな希望に繋がります。私のこの一歩が、誰かの笑顔や希望に繋がれば嬉しいです」とヘアドネーションへの思いをつづったほか、「AKB48の一員として『二十歳のつどい』を迎えるにあたり、一つの目標として髪を大切に伸ばしてきました。一生に一度の晴れ舞台を目標に、伸ばした髪とヘアドネーションという社会貢献を同時に叶えることができ、とても晴れやかな気持ちです」と心境を記している。
この投稿に、ファンからは「結構切ってる」「雰囲気全然違う」「見習いたい」「短いのかわいすぎる」といった声が寄せられている。
工藤は2005年6月15日生まれ、大分県出身。2023年にAKB48の18期生としてデビューし、「かすみん」の愛称で親しまれている。2024年にはテレ東ドラマ「星屑テレパス」に出演するなど、グループ活動のみならず女優業やバラエティ番組でも着実に経験を積んでいる。67枚目シングル「名残り桜」（2月25日発売）では、初めて選抜メンバーに選ばれた。（modelpress編集部）
