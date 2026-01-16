２月のミラノ・コルティナ五輪代表の最終選考を兼ねたスロープスタイル（ＳＳ）の第２戦がスイス・ラークスで開幕し、女子予選に臨んだ岩渕麗楽（バートン）と鈴木萌々（キララクエスト）の２人が、ビッグエア（ＢＡ）とＳＳの五輪代表入りを確実にした。既に確実にしている村瀬心椛（ここも、ＴＯＫＩＯインカラミ）、１９歳の深田茉莉（ヤマゼン）に続き、全日本スキー連盟が定める基準を満たした。日本は五輪出場枠で最大４枠を獲得した。一方、平昌、北京五輪代表の２７歳・鬼塚雅（ＩＳＰＳ）は、昨季の左膝負傷の影響もあり、３大会連続の代表入りに届かなかった。

２４歳の岩渕は１８年平昌、２２年北京から３大会連続の五輪出場となる。ＢＡではここまで２大会連続で表彰台まであと一歩の４位。ＢＡ決勝３本目には、斜め軸で後方に３回転宙返りする超大技「トリプルアンダーフリップ」に果敢に挑み、日本列島を感動の渦に包んできた。昨年の世界選手権ではＢＡ銀、ＳＳで銅メダルを獲得し、３度目の夢舞台では「スノーボードを始めて２０年目。自分でも節目に感じている。そこで金メダルを取りたいというのは、過去に２大会に比べてより強い」と熱い思いを秘める。今大会予選でも首位通過し、日本の村瀬、深田としのぎを削り、悲願の頂点を狙いに行く。

１８歳の鈴木は昨季から海外のＷ杯を転戦し、昨年１月のＢＡで３位に入るなど、ＢＡでここまで３度表彰台に立っている新星だ。初出場した昨年の世界選手権ＢＡでは、金メダルの村瀬、銀の岩渕、銅の深田に続く４位に入った。「五輪で金メダルを取ることが目標」と掲げている。今大会は１４位で予選落ちとなったが、“最強日本”の一角として躍進を目指す。

◇岩渕 麗楽（いわぶち・れいら）２００１年１２月１４日、岩手・一関市生まれ。２４歳。４歳で競技を始め、中学１年でプロ転向。１７年１２月にビッグエア（ＢＡ）のＷ杯で初優勝。スロープスタイル（ＳＳ）と合わせ、通算９勝。世界選手権は４大会に出場し、２５年ＢＡ銀、ＳＳ銅。五輪は１８年平昌ＢＡ４位、ＳＳ１４位、２２年北京ＢＡ４位、ＳＳ５位。家族は両親と妹。一関学院高―法大。身長１４９センチ。

◇鈴木 萌々（すずき・もも）２００７年１０月２９日、新潟市生まれ。１８歳。３歳からスノーボードを始め、小学５年から本格的に競技を開始。１３歳でプロ資格を取得。高校２年時の２４〜２５年からＷ杯を転戦し、２５年１月のオーストリアでの大会で３位となり、初の表彰台。同３月の世界選手権はＢＡ４位、ＳＳで８位に入った。