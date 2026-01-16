±Ø¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¿Í¡¹¡ÄJR»³¼êÀþ¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¼óÅÔ·÷¤ÎÄÌ¶Ð¥é¥Ã¥·¥åÄ¾·â¡¡¾èµÒ¡ÈÊÄ¤¸¹þ¤á¡É¤ÇÀþÏ©Êâ¹Ô¤â¡¡¤¢¤¹¤Î¡Ö¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¡×±Æ¶Á¤Ï¡©
16ÆüÁáÄ«¡¢JR»³¼êÀþ¤ÈµþÉÍÅìËÌÀþ¤ÇÄäÅÅ¤¬È¯À¸¤·¡¢»ÏÈ¯¤«¤é±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¡¢ÄÌ¶Ð¥é¥Ã¥·¥å¤Î¼óÅÔ·÷¤ËÂçº®Íð¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£ºÆ³«Ä¾¸å¤ÎºÆÄäÅÅ¤â¤¢¤ê¡¢±Æ¶Á¤ÏÌó67Ëü3000¿Í¤ËµÚ¤Ó¡¢Ê£¿ô±Ø¤ÇÆþ¾ìµ¬À©¤äÅÌÊâ°ÜÆ°¤Ë¤è¤ëº®»¨¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£¸¶°ø¤Ï¡¢ÅÄÄ®±Ø¼þÊÕ¤ÎÁ÷ÅÅºî¶È¥È¥é¥Ö¥ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢ÀìÌç²È¤ÏÄ«¤Î¹âÉé²Ù¤¬ºÆÄäÅÅ¤ò¾·¤¤¤¿²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
JR»³¼êÀþ¤¬ÄäÅÅ¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×
JR»³¼êÀþ¤Ê¤É¤¬±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¡¢¼óÅÔ·÷¤ÎÄÌ¶Ð¥é¥Ã¥·¥åÄ¾·â¤·¤¿¡£
³ÆÃÏ¤Î±Ø¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤«¤é16ÆüÄ«¤Îº®Íð¤Ö¤ê¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¸á¸å1»þ²á¤®¤ÎJRÂç°æÄ®±Ø¡£
ÄäÅÅ¤Ë¤è¤ê»ÏÈ¯¤«¤é±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿JR»³¼êÀþ¤ÈµþÉÍÅìËÌÀþ¤Ï¡¢¸á¸å1»þ²á¤®¤Þ¤Ç¤ËÁ´Àþ¤Ç±¿Å¾¤òºÆ³«¤·¤¿¡£
Ä«¤Î¥é¥Ã¥·¥å»þ¤òÄ¾·â¤·¤¿JRÀþ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¡£
±Æ¶Á¤ÏÌó67Ëü3000¿Í¤ËµÚ¤Ó¡¢¼óÅÔ·÷¤ÏÂçº®Íð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¸áÁ°9»þ²á¤®¤ÎJR¾åÌî±Ø¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤Ï¡¢±Ø¹½Æâ¤¬¿Í¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¿ÈÆ°¤¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
Æ±¤¸¤³¤í¡¢JRÉÊÀî±Ø¹½Æâ¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ç¤´¤Ã¤¿ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
JRÅìÆüËÜ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢16Æü¸áÁ°4»þÁ°¡¢¿·¶¶¡ÝÉÊÀî±Ø´Ö¤Î²ÍÀþ¤ÇÄäÅÅ¤¬È¯À¸¤·¡¢¼óÅÔ·÷¤òÁö¤ëJR»³¼êÀþ¤ÈµþÉÍÅìËÌÀþ¤ÎÁ´Àþ¤¬»ÏÈ¯¤«¤é±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¹¹¤Ë¡¢Éüµìºî¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¸áÁ°7»þ48Ê¬¤ËºÆÅÙÄäÅÅ¤¬È¯À¸¡£
¤½¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÉÕ¶á¤òÁö¹Ô¤¹¤ëÅì³¤Æ»Àþ¤â°ì»þ±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤¿¡£
Åìµþ±Ø¤Ç¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤ÎÅÅ¼Ö¤«¤é¾èµÒ¤¬¼¡¡¹¤È¹ß¤ê¡¢Âå¤ï¤ê¤È¤Ê¤ëÏ©Àþ¤òÃµ¤·¤Æ°ìÀÆ¤Ë°ÜÆ°¤ò»Ï¤á¤ëÍÍ»Ò¤¬¡Ä¡£
ºë¶Ì¸©¤ÎÀ¾Àî¸ý±Ø¤Ç¤ÏÆþ¾ìµ¬À©¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢±¿Å¾ºÆ³«¤òÂÔ¤Ä¾èµÒ¤ÎÎó¤¬±Ø¤«¤é±ä¡¹¤È±ä¤Ó¤Æ¾¦Å¹³¹¤Ë¤Þ¤ÇµÚ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¹¹¤Ë¡¢JR¾åÌî±Ø¤Ç¤Ï±¿Å¾³«»Ï¤òÂÔ¤Ä¤Î¤òÄü¤á¡¢²þ»¥¤ò½Ð¤è¤¦¤È¤¹¤ë¾èµÒ¤ÎÎó¤¬Àä¤¨¤ºÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
µþÉÍÅìËÌÀþ¤Ï°ìÅÙ¡¢±¿Å¾¤òºÆ³«¤·¤¿Ä¾¸å¤Ë¤Þ¤¿ÄäÅÅ¤¬µ¯¤¡¢±Ø¤Î´Ö¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÅÅ¼Ö¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
ÅÄÄ®±Ø¶á¤¯¤ÇÎ©¤Á±ýÀ¸¤·¤¿ÅÅ¼Ö¤Î¼ÖÆâ¤Ë¤Ï¡¢¾èµÒ¤Î»Ñ¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¡£º®»¨¤¹¤ë¼ÖÆâ¤Ë¾èµÒ¤¬¼è¤ê»Ä¤µ¤ì1»þ´Ö°Ê¾å¤¬¤¿¤ÄÃæ¡¢¼ÖÎ¾¤ÎÈâ¤¬³«¤«¤ì¡¢¤Ï¤·¤´¤ò¤Ä¤¿¤Ã¤Æ¾èµÒ¤¬³°¤Ø¡£
ÄäÅÅ¤·¤¿¼ÖÆâ¤¬½ë¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¿¿Åß¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¾åÃå¤òÃ¦¤¤¤Ç¥·¥ã¥Ä1Ëç¤ÇÀþÏ©¾å¤òÊâ¤¯¿Í¤Î»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
ÀþÏ©¾å¤òÊâ¤¤¤ÆÉÍ¾¾Ä®¤Þ¤Ç°ÜÆ°¤·¤¿ÃËÀ¤Ï¡¢¼ÖÆâ¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡Ö¥¨¥¢¥³¥ó¤â»ß¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯½ë¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤ÇÂ©¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¿Í¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢Ãæ¤Ë¤ÏÉÏ·ì¤ÇÅÝ¤ì¤Á¤ã¤¦¿Í¤â¤¤¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
ÅÔ¿´¤ÎÂçÆ°Ì®»³¼êÀþ¤È¡¢¼óÅÔ·÷¤òÆîËÌ¤Ë½ÄÃÇ¤¹¤ëµþÉÍÅìËÌÀþ¤¬¡¢Ä«¤Î¥é¥Ã¥·¥å»þ¤Ë±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¤Ë¡£
¤½¤Î±Æ¶Á¤Ï¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ë¤ª¤è¤Ó¡¢JRÉÊÀî±Ø¤Ë¶á¤¤Æ»Ï©¤Ç¤Ï¡¢ÉÊÀî±Ø¤«¤éÅÌÊâ¤Ç°ÜÆ°¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤¬ÊâÆ»¤òËä¤á¤ë°ÛÍÍ¤Ê¸÷·Ê¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
JRÀîºê±ØÁ°¤Ç¤â°ÜÆ°¤ò»Ï¤á¤ëÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Î»Ñ¤¬¤ß¤é¤ì¡¢¡ÖµþÉÍÅìËÌÀþ¤¬±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¤ÇµþµÞ¤Ç³÷ÅÄ¤Ë¸þ¤«¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¿Í¤â¤ß¤é¤ì¤¿¡£
µþÉÍÅìËÌÀþ¤Î±èÀþ¤Ç¤Ï¡¢Ê¿¹Ô¤·¤ÆÁö¤ëµþµÞÀþ¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤è¤¦¤ÈÊâ¤¯¿Í¤¬Â³¡¹¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
JRÂç¿¹±ØÁ°¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤â¡Ö¡ÊQ.¤³¤ì¤«¤é»Å»ö¡©¡Ë¤³¤ì¤«¤éÉÊÀî¤«¤é¿·´´Àþ¤Ë¾è¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£12»þ10Ê¬¡ÊÉÊÀîÈ¯¡Ë¥®¥ê¥®¥ê¤Ê¤Î¤Çµæ¶Ë¤ÎÁªÂò¤ò¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
ÉÊÀî±Ø¤«¤é¿·´´Àþ¤Ë¾è¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Ìó700mÎ¥¤ì¤¿µþµÞÀþ¤ÎÂç¿¹³¤´ß±Ø¤Þ¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿Âç°ÜÆ°¤Î±Æ¶Á¤ÇµþµÞÀþ¤Î±Ø¤Ç¤â°ì»þÆþ¾ìµ¬À©¤¬Éß¤«¤ì¡¢Ä¹¼Ø¤ÎÎó¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤ÉJR°Ê³°¤ÎÏ©Àþ¤Ë¤âº®Íð¤¬µÚ¤ó¤À¡£
ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ²¼Å´¤Î³Æ±Ø¤â¿¶¤êÂØ¤¨Í¢Á÷¤Ê¤É¤ÇÂçº®»¨¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ä«¤Î¹âÉé²Ù¤ÇºÆÄäÅÅ¤«¡Ä¡Ö¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¡×¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¡©
ÄäÅÅ¤Î¸¶°ø¤È¤µ¤ì¤ëº£²ó¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¡£
¸½ºß¡¢ÅÄÄ®±Ø¤Ï²þÎÉ¹©»öÃæ¤Ç»ÏÈ¯¤Î±¿Å¾¤Ë¸þ¤±¤ÆÁ÷ÅÅ¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢²¿¤é¤«¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤¬µ¯¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
°ìÊý¤ÇÅ´Æ»¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦Çß¸¶½ß¤µ¤ó¤Ï¡¢2ÅÙÌÜ¤ÎÄäÅÅ¤¬µ¯¤¤¿ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆÃ¤ËÄ«¤Î¥é¥Ã¥·¥å»þ¤Ã¤Æ¤¤¤¦Èó¾ï¤ËÉé²Ù¤Î¹â¤¤¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢ÅÅÎÏ¾ÃÈñÎÌÂç¤¤¹¤®¤Æ¥ª¡¼¥Ð¡¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ²áÇ®¤·¤Æ¡¢Îã¤¨¤Ð°ìÉô¤Ç¤Ï±ê¡¢¸÷¡¢±ì¤¬¤Ç¤¿¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆºÆ¤ÓÄäÅÅ¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤È»×¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
17Æü¤ÎÂç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤ò¹µ¤¨¤¿¼õ¸³À¸¤«¤é¤Ï¡¢¥È¥é¥Ö¥ëÈ¯À¸¤¬16Æü¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤ÎÀ¼¤âÊ¹¤«¤ì¤¿¡£
¼õ¸³À¸¤Ï¡Ö¡ÊQ.¤â¤·¤³¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬ÌÀÆü¤À¤Ã¤¿¤é¡©¡Ë·ë¹½¤ä¤Ð¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤´¤¤¾Ç¤ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡×¡ÖÄ«¤Ê¤«¤Ê¤«µ¤»ý¤Á¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÌÀÆü¤è¤ê¤ÏÀäÂÐ¡¢º£Æü¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¤È¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
Å´Æ»¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦Çß¸¶½ß¤µ¤ó¤Ï¡Ö16Æü¤ÏµÙÆü¤Ê¤Î¤ÇÅÅ¸»¤ËÉé²Ù¤Ï¤«¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢Ëü¤¬°ì¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡Ö16Æü¤Ë¸þ¤±»öÁ°¤Ë±ª²ó¥ë¡¼¥È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¼õ¸³À¸¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
