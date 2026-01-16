ºòÇ¯à¶ËÈëº§¡õÊÌµïº§á¸øÉ½¡Ä48ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÉ×¤Ï¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¤Ø³Ú¶ÊÄó¶¡¡ÄàÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¡Ö±à»³¿¿´õ³¨¤µ¤ó²Ä°¦¤é¤·¤¤¡×¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Þ¤Ç´ò¤·¤¤¡×¤ÎÀ¼
ÃÂÀ¸Æü¤ª½Ë¤¤¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ
¡¡2Ç¯Á°¤Ë·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤È¡¢Åö½é¤«¤éÊÌµïº§¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿48ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎàÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥ê¡¼ÎÁÍý¿Í¤Ç¥Ê¥Ã¥ÄÎÁÍý¸¦µæ²È¤Î²»Ãç¼ÓÎÉ¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÇÎÁÍý¸¦µæ²È¤Î±à»³¿¿´õ³¨¤Èºî»ì²È¤äºî¶Ê²È¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤¹¤ëÉ×¤ÎTAKESHI¡£¡Ö±à»³¿¿´õ³¨¤µ¤ó¤Î¤ªÃÂÀ¸Æüand¤´·ëº§½Ë¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢3¿Í¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤ò¸ø³«¡£
¡¡¡ÖÄ¹¤¤¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤Ç¤¹¤¬¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ä¤âÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë±þ±ç¤·Â³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Þ¤¤¨¤µ¤ó¤¬¡¢¤´É×ÉØ¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ¤«¤é±×¡¹¸òÎ®¤¬¿¼¤Þ¤ê¡¢¤´¼ç¿Í¤Î¥¿¥±¥·¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡¢²ñ¤¤¤¹¤®¤Æ¤â¤Ï¤ä¿ÈÆâ´¶½Ð¤Æ¤¤¿¤Í¤È¿ÈÆâÇ§Äê¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¾Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤»Ñ¤Ë¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¡Ö²Ä°¦¤é¤·¤¤¿¿´õ³¨¤µ¤ó¡×¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Þ¤Ç´ò¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡¼¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡±à»³¤ÏºòÇ¯10·î¤Ë¡¢2024Ç¯3·î15Æü¤ËTAKESHI¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤È¡¢·ëº§Åö½é¤«¤éÊÌµï¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òAmeba¥Ö¥í¥°¤ÇÊó¹ð¡£TAKESHI¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖÍò¡×¤ä¡ÖTOKIO¡×¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë³Ú¶Ê¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£