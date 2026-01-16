Bリーグを代表するバスケットのスター選手が集結。

長崎は3日間、オールスタームード一色となります。

『りそなグループ Bリーグオールスター 2026』が16日、長崎で開幕しました。

長崎市で開幕したバスケットボールの祭典『りそなグループ Bリーグオールスター 2026』。

アリーナでの3日間開催は、長崎が史上初となります。

4つの選抜チームに分かれた「トーナメント戦」で幕を開けたオールスター。

九州のBリーグクラブから選抜された「九州ユナイテッド」と、B2クラブ選抜の「B2セレクテッド」が対戦しました。。

九州ユナイテッドは、長崎ヴェルカから「熊谷 航選手」「狩俣 昌也選手」「スタンリー・ジョンソン選手」が出場し、会場を沸かせました。

初日からオールスターらしいプレーが次々と飛び出し、観客はトップ選手たちの競演を楽しみました。

開幕を前に行われたのが、3日目の本戦に出場する全26選手が登壇した会見です。

リーグを代表するスター選手たちが意気込みを語りました。

（B.WHITEキャプテン 千葉ジェッツ 富樫 勇樹選手）

「年々熱量が上がっているのがすごく伝わるし、オールスターを機に、より一層熱が高まって、オールスターを目指すような選手が一人でも増えたらうれしい」

（B.BLACKキャプテン 宇都宮ブレックス 比江島 慎選手）

「長崎出身の子どもたちが、どんどんBリーグでプレーして 日本を代表するような選手が出てきてくれたらうれしい」

「長崎ヴェルカ」から本戦に出場する馬場 雄大選手と川真田 紘也選手は、地元開催への思いを口にしました。

（B.WHITE 長崎ヴェルカ 馬場 雄大選手）

「今回 、バスケットだけでなくて、ほかに長崎市を巻き込んでやる活動もあると思うので、そういったものも踏まえて楽しんでほしい」

（B.WHITE 長崎ヴェルカ 川真田 紘也選手）

「長崎を巻き込んでやっているオールスターは素晴らしいものだと思うので、楽しみたい」

さらに県出身の選手たちにも、注目が集まります。

（B.BLACK アルティ―リ千葉 黒川 虎徹選手〔松浦市出身〕）

「僕の地元 “長崎”でプレーできることを本当に楽しみにしていたし、皆さんの前でプレーすることも楽しみなので、3日間楽しみたい」

（B.WHITE サンロッカーズ渋谷 田中 大貴選手〔 雲仙市出身〕)

「長崎出身のBリーガーがどんどん出てきてほしい思いは強いので、子どもたちにいい影響を与えられる “オールスター期間” にできたらいい」

トップ選手たちの熱い思いとともに開幕したBリーグオールスター。

長崎を舞台にした夢の競演は、3日間にわたって繰り広げられます。