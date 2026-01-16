櫻坂46、14thシングル「The growing up train」3月に発売決定
【モデルプレス＝2026/01/16】櫻坂46の14thシングル『The growing up train』が、2026年3月11日に発売となる。
【写真】櫻坂46メンバー、雰囲気ガラリの姿
昨年の12月は「13th Single BACKS LIVE！！」を神奈川・ぴあアリーナMMにて、「Buddies感謝祭2025EX」を千葉・幕張イベントホールにて2週連続で開催し、年末は「COUNTDOWN JAPAN25／26」のメインステージに出演するなど、強みとしているライブ活動を精力的に行ってきた。
さらに、先日1月14日には、4月11日・12日にMUFGスタジアム（国立競技場）にて開催する、グループ誕生5周年を記念した「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」のキービジュアルを解禁し、大きな話題を呼んだ。そんな彼女たちの2026年を勢いづける打ち出しとなる。「最高地点」を目指し続ける彼女たちの2026年がいよいよ本格始動した。（modelpress編集部）
櫻坂46 14th Single『The growing up train』
発売日：2026年3月11日（水）
【初回仕様限定盤／Blu-ray付き】
初回仕様限定盤 TYPE-A
初回仕様限定盤 TYPE-B
初回仕様限定盤 TYPE-C
初回仕様限定盤 TYPE-D
初回仕様限定盤・封入特典
応募特典シリアルナンバー封入
メンバー生写真（各TYPE別より1枚ランダム封入）
【通常盤／CDのみ】
CD only
【Not Sponsored 記事】
