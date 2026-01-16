けさ鹿児島市は【霧】に包まれる

今日の鹿児島県は、朝に「濃霧注意報」が発表される地域があるなど、「霧」が発生した地域がありました。

【霧】が発生した原因は・・・

雨上がりで湿度が高く、空気中に「水蒸気」が多かったことに加え、朝の放射冷却が加わって、気温が下ったため「霧」が発生しました。

【霧】のギャラリー（写真集）

まずは、霧に包まれた鹿児島空港。幸いに航空機の運航に問題はありませんでした。

MBCのお天気カメラから見た、市街地も数百メートル先までしか見えませんでした。

鹿児島のシンボル「桜島」、晴れた日ならクッキリと見えますが、

桜島の標高は1,117メートル、その半分の高さぐらいまで「霧」に覆われました。

【霧】のギャラリー（薩摩川内市 川内川あらし 写真集）

１６日（金）夕方のお天気カメラから見た「薩摩川内市・川内川」の様子です。この時間は「霧」は晴れ、晴天が広がりました。

しかし午前中は、川面や標高の低い所を埋め尽くす「川内川あらし」が発生し、山の頂上付近しか見えなくなってしまいました。

【霧の様子】気象衛星も捉えられた

気象衛星ひまわり（可視画像）を拡大すると、鹿児島市付近、川内川流域、大口盆地、熊本県の人吉盆地などに、「霧」とみられる白い雲が写っていました。

