向井理の“本読み”に現場騒然 なにわ男子・西畑大吾が焦り「脇汗ハンパなかった」【マトリと狂犬】
【モデルプレス＝2026/01/16】MBS／TBSドラマイズム『マトリと狂犬』（20日スタート／MBS：毎週火曜深夜0時59分〜、TBS：毎週火曜深夜1時28分〜）1＆2話先行上映＆トークイベントが16日に都内で行われ、主演を務める西畑大吾（なにわ男子）をはじめ、細田善彦、向井理、品川ヒロシ監督が登壇。向井の“本読み”に現場が騒然としたエピソードが明かされた。
【写真】西畑大吾、向井理から“壁ドン”
撮影現場での印象的なエピソードとして語られたのが、向井の“本読み”の完成度の高さだ。細田は「向井さんとの最初のシーンは本当に緊張しました。“俺、向井さんのこと睨んじゃってる…”って思って。“怖ぇ〜！”って（笑）」と当時を振り返り、品川監督も「最初の本読みの時点で衝撃を受けた」と回想した。
品川監督によると、広島弁の長ゼリフが続く難しい役どころにもかかわらず、向井はまだ十分なトレーニング期間がない段階で、ほとんど台本を見ずに本読みに臨んでいたという。「すごい勢いで、がっつり入れてきていて。あれ、焦らなかった？」と品川監督が振ると、細田も「めちゃくちゃ焦りました」と同調。さらに西畑も「脇汗ハンパなかったです！“めっちゃ（セリフが）入ってる！”と思って…」と当時の心境を明かした。
その完成度の高さに、現場の空気も一気に引き締まったそうで、品川監督は「みんな背筋がピンと伸びた感覚がありました」と証言。一方の向井は「多分、暇だったんだと思います（笑）」とユーモアたっぷりに返し、すかさず品川監督が「そんなわけない！暇なわけないでしょ（笑）」とツッコミを入れる場面も。向井は続けて、「毎回必ずというわけではないですが、入れられる範囲では本読みの段階で入れるようにしています」と淡々と語り、「人数も少なく、次にいつ全員で集まれるかわからなかったので、このメンバーでやっていくという思いがありました」と、その理由を真摯に明かした。
本読みの段階から役を完全に自分のものにしていた向井の姿勢に、主演の西畑は「これからは、絶対に（セリフを）入れていきます！」と気を引き締めるも、品川監督は「いやいや、ちゃんとしてたよ（笑）」とフォローしていた。
本作は、『カバチタレ！』『極悪がんぼ』などのヒット作を生み出した田島隆（原作）と、マサシ（漫画）による人気コミックを、『ドロップ』『漫才ギャング』などを手掛けた品川監督のメガホンで実写化。脚本は品川と服部隆のタッグが担当した。
かつて売れっ子子役だった梅沢恭之介（西畑）は、転落の末に薬物の売人として裏社会に生きる。六本木で起きた薬物事件をきっかけに、麻薬取締官（通称・マトリ）の黒崎徹（細田）と警視庁薬物銃器対策課・警部補の葛城彰斗（向井）の双方からスパイになることを強要される。逃げ場のない“ダブルスパイ”として危険な世界に追い込まれる中で、薬物汚染の闇と人間の狂気が描かれるクライムドラマ。
なお、イベントのMCは劇中にも登場するお笑い芸人・九条ジョーが務めた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
