ＮＹ市場 この後のイベント
22:15
カナダ住宅着工件数（12月）
予想 25.5万件 前回 25.41万件（住宅着工件数)
23:15
米鉱工業生産指数（12月）
予想 0.2% 前回 0.2%（前月比)
予想 76.0% 前回 76.0%（設備稼働率)
17日
00:00
米NAHB住宅市場指数（1月）
予想 N/A 前回 39.0 （NAHB住宅市場指数)
0:50
コリンズ米ボストン連銀総裁、経済会議開会挨拶（質疑応答なし）
1:00
ボウマン米FRB副議長、経済見通しおよび金融政策について講演（質疑応答あり）
5:30
ジェファーソン米FRB副議長、アメリカ経済研究所（AER）会議出席（質疑応答あり）
17日（土）
米FRBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（29日まで）
※予定は変更されることがあります。
