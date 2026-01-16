ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント



22:15

カナダ住宅着工件数（12月）

予想 25.5万件 前回 25.41万件（住宅着工件数)



23:15

米鉱工業生産指数（12月）

予想 0.2% 前回 0.2%（前月比)

予想 76.0% 前回 76.0%（設備稼働率)



17日

00:00

米NAHB住宅市場指数（1月）

予想 N/A 前回 39.0 （NAHB住宅市場指数)



0:50

コリンズ米ボストン連銀総裁、経済会議開会挨拶（質疑応答なし）



1:00

ボウマン米FRB副議長、経済見通しおよび金融政策について講演（質疑応答あり）



5:30

ジェファーソン米FRB副議長、アメリカ経済研究所（AER）会議出席（質疑応答あり）



17日（土）

米FRBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（29日まで）



※予定は変更されることがあります。

