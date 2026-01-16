22:15
カナダ住宅着工件数（12月）
予想　25.5万件　前回　25.41万件（住宅着工件数)

23:15
米鉱工業生産指数（12月）
予想　0.2%　前回　0.2%（前月比)
予想　76.0%　前回　76.0%（設備稼働率)

17日
00:00
米NAHB住宅市場指数（1月）
予想　N/A　前回　39.0 （NAHB住宅市場指数)

0:50
コリンズ米ボストン連銀総裁、経済会議開会挨拶（質疑応答なし）

1:00
ボウマン米FRB副議長、経済見通しおよび金融政策について講演（質疑応答あり）

5:30
ジェファーソン米FRB副議長、アメリカ経済研究所（AER）会議出席（質疑応答あり）

17日（土）
米FRBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（29日まで）

※予定は変更されることがあります。