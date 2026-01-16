俳優の瀬戸康史が１６日にインスタグラムを更新した。

「なかなかタイミングが合わないと言うか、嫌なことが連鎖する日ってありますよね。」と書き出し、アップショットを公開した瀬戸。「僕は今日がその日のようで...」と明かし、「明日は良いことが待ってる。そう考えて過ごすようにしてます。」とポジティブに考える姿勢を伝えた。続けて、「さてさて、僕が現在出演しているドラマが『にこたま』『再会』と２つありまして、皆さん見ていただけていますか？」と呼びかけ、「まぁ、若干...じゃーーっかん、共通点があるような役を演じています。どちらの作品も今後どうなっていくのか、ぜひ見届けてください。」とつづり、投稿を締めた。

この投稿には「きっと明日は良いことがあるよ！！ずーっと応援しています。」「今日もかっこいいです！！」「瀬戸さんの明日が良い日になりますように」「それは辛いけど、その発想なら、うまく乗り切れそう」「そんな日は自分を満たしてあげてください」「この爆イケな写真はなんでしょうか」「ドラマ二つともみてます どっちもかっこいいです」などの声が寄せられている。