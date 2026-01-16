ESA（ヨーロッパ宇宙機関）は2026年1月7日、火星探査機「マーズ・エクスプレス（Mars Express）」が火星の赤道付近で風が生み出した印象的な地形を捉えたと紹介しました。砂粒を巻き上げる風がサンドブラストのように地表を削り、長大な溝と尾根の列を彫刻のように刻み込んでいます。

【▲ 火星のエウメニデス・ドルサムの北部に広がるヤルダン地形（Credit: ESA/DLR/FU Berlin）】

火星の風が生み出す「ヤルダン」地形

画像に写っているのは、火星のエウメニデス・ドルサムの北部に位置する一帯で、範囲はベルギーの国土にほぼ匹敵する規模です。ここでは、鋭い尾根状の地形が一定方向に並び、地表が強い風食を受けたことが分かります。

こうして残った尾根や丘は「ヤルダン（yardang）」と呼ばれ、火星では各地で見られます。砂を含んだ風が堆積した柔らかい地層に入り込み、既存の亀裂に沿って侵食が進むことで、周囲が削られ、硬い部分だけが細長く残ります。溝は数十kmにわたって延びることもあります。

【関連記事】まるで地球の風景？ 火星のヤルダン地形

画像では、ヤルダンが同じ方向に傾いており、卓越風の向きが反映されているといいます。ESAによると、風が画像左下（南東）から回り込むように吹いていると説明しています。

冒頭に紹介した画像に加えて、ESAは周辺の様子が分かる広範囲の画像も公開しています。その画像には、ヤルダン地形以外にも特徴的な地形が写っています。

【▲ 火星のエウメニデス・ドルサムの北部付近の広範囲画像。右側に比較的新しいクレーターと、その周囲に広がるエジェクタが見える（Credit: ESA/DLR/FU Berlin）】

まず注目したいのが、右側に写っているクレーターです。このクレーターは比較的新しいと見られており、衝突で飛び散った物質が、花弁状に周囲へ広がっています。またESAは、このクレーター南側の周辺に「板状に割れた溶岩流（platy flow）」も見られるとしており、溶岩の表面が割れて“いかだ”のように動いた痕跡だと説明しています。ヤルダン地形は、こうした比較的新しい地形の上に形成された可能性がある点も興味深いところです。

文・編集／sorae編集部

関連記事ESA火星探査機20年間の観測画像から1000以上の塵旋風を検出・カタログ化火星の赤道付近に大量の水を氷として含む堆積層が存在する可能性 推定厚さ最大3.7km火星の雷の観測に成功 探査機が捉えた音で確認参考文献・出典ESA - Sandblasting on Mars