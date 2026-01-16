立憲民主党・野田佳彦代表と公明党・斉藤鉄夫代表が１６日に会見し、新党「中道改革連合」を立ち上げることを発表した。

「生活者の生活を第一に考える生活者ファースト」「日本の平和を守る」を軸とすることを説明。

自民党の穏健保守勢力との連携について質問されると、野田氏は「穏健な保守の人たちを含め、呼びかけ自体は色んな所に声をかけ続けて、大きな塊にしていきたい」と述べた。

両代表は先立って１５日に出演したＢＳ日テレ「深層ＮＥＷＳ」では、野田氏が新進党時代に同僚だった石破茂前首相、岩屋毅前外相について「中道に対する極めて理解を持っている人たちだと思います」と述べ、斉藤氏が「自民党のしかるべき方、率直に言えば、石破さんにも我々の考え方は申し上げました」と明かしていた。

斉藤氏は「いますぐ離党と求めているということではない」としつつ「穏健保守の方と中道のかたまりを作ることが今の日本に必要だ」と訴えたという。

実名が挙がったことで、案の定、ネットが反応。石破氏のＸ（ツイッター）には「中道政党が呼んでるぞ！」「斉藤代表がお待ちです」「岩屋も連れてってくれ」「石破さん野田さんから誘われてますよ」「中道改革に行くんですよね！」「お前も中道にならないか？」「おーい、行かなくていいのか」「斉藤、野田両氏が待ってるよ」「中道連合に行くのですね」「中道改革連合が石破さんを必要とされてますよ」との投稿が相次いでいる。