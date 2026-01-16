【サミットのチラシ】牛肉半額は見逃せない！骨とり赤魚、パンやおやつもお得に買える《17日〜19日》
食品スーパー「サミット」は、お得なチラシを公開しています。
2026年1月17日〜19日を対象としたチラシから、お得な商品をピックアップして紹介します。
ジャンボむしケーキは96円に
まずは、日替わり特売をチェック。
17日〜18日（土日）の注目商品は、北海道産「北のうまみ牛かたロース肉」各種です。レジにて店頭表示価格の"半額"になります。
また、木村屋の「ジャンボむしケーキ プレーン」は96円に。おやつにもぴったりです。
19日（月）は、朝食の定番、フジパンの「ネオバターロール」と「ネオバターレーズンロール」（各6個入り）が181円で販売されます。
また、鮮魚コーナー冷凍ケースでは、19日（月）・20日（火）限りで、ノルウェー産「骨取り赤魚」（冷凍・3枚入）が540円で販売されます。なお、深沢不動前・笹塚店では取り扱いがありません。
17日〜19日にかけての割引商品
かまぼこ、ちくわ、さつま揚などの"練製品"は、レジにて店頭表示価格の3割引になります。一部対象外の商品もあります。
ヨーグルト・プリンは2割引です。たとえば、ヤマザキ「チョコホイップ クッキーシュー 北海道産直牛乳使用」は138円→110円になります。おやつにうれしいですね。
そのほかの特売商品やポイントアップキャンペーンの詳細は、チラシで確認してください。サミットは店舗ごとにチラシを掲載しています。
（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）