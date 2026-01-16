県は16日、柏崎刈羽原発で原子力災害が起きた想定で、雪を採取して放射線量を計る訓練を行いました。積雪のある冬に行うのは初めてです。



柏崎市の放射線監視センターで始まった緊急時モニタリング訓練。



柏崎市などで震度6強の地震が起き、柏崎刈羽原発で原子力災害が起きた想定で行われました。



原子力災害が起きた際、原発からおおむね半径5キロ圏内のPAZの住民は放射性物質が放出される前に避難。





30キロ圏内のUPZでは屋内退避することになっています。国や県では原発から放射性物質が放出されたのち、UPZで屋内退避を継続するかなどを判断するため、周辺地域の土壌などを採取し、放射線量を計測する計画です。訓練では県の職員が防護服を着用したり、車両のシートなどに放射性物質が付着しないようビニールで覆うなどしたのちに試料の採取へ。原発からおよそ25キロ離れた柏崎市高柳町に到着した職員。冬では初めてとなった今回の訓練。積雪量や地表の放射線量を計ったのちに雪を採取。雪に放射性物質がどれだけ含まれているかを調べるため、専用の容器に入れて持ち帰ります。その後、放射線監視センターで採取した雪を機械にかけるまでの一連の流れを確認しました。【県放射線監視センター棚橋成一所長】「今回初めての冬の訓練でしたので見ているとまだぎこちないスムーズさに欠ける部分やや見受けられましたので繰り返し訓練をしていくことで冬も夏も秋もどの季節でもスムーズな緊急時モニタリングが実施できるようにしていきたい」県は今後も訓練を行い、緊急時に備えるとしています。