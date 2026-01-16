東北の課題解決と持続的な事業拡大を目指す女性起業家たちのビジネスプラン発表会が26日に仙台市で開かれます。



秋田市の大学内で、放課後児童クラブを運営している女性も登壇します。

東北経済産業局が主催する、女性起業家の成長を支援するプロジェクトの一環として開かれるビジネスプラン発表会。



このプロジェクトは、地域と共生し、持続的な成長を目指す起業家を輩出することを目指して去年から活動が始まりました。





東北6県での事業拡大を目指す女性起業家からビジネスプランを募集したところ、数多くのエントリーが寄せられ、書類審査を経て30人のセミファイナリストを選出。さらにプレゼン審査が行われ、東北を代表する10人のファイナリストが決定しました。

ファイナリストには、秋田市の一般社団法人AIUアフタースクールの代表理事 山野井恵子さんも選ばれています。



山野井さんは、国際教養大学の中に学童保育を開設し、留学生との交流や英語教育を通じ、秋田の地で、グローバルな学びと遊びの場を提供しています。



山野井さんを含め、ファイナリスト10人は、26日に仙台市で開かれる発表会で、数ヶ月にわたる伴奏支援を経て磨いた、地域と共生する持続可能なビジネスプランやビジョンを披露します。



なお、発表会の様子はオンラインでも配信されます。

オンライン配信での観覧希望者はこちらから申し込むことができます。