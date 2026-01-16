²ÆÅß2´§¤Î¿ÀÂ¼³Ø±àMF¹ÓÌÚ¿ÎæÆ¤¬¤¤¤ï¤¤Ë²ÃÆþÆâÄê¡ª Áª¼ê¸¢¤Ç¤ÏÁ´5»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡¢5¿ÍÌÜ¤Î¥×¥íÆâÄê¼Ô¤Ë
¡¡¤¤¤ï¤FC¤Ï16Æü¡¢¿ÀÂ¼³Ø±à¹âÅùÉô¤Ë½êÂ°¤¹¤ëMF¹ÓÌÚ¿ÎæÆ¤Î²ÃÆþÆâÄê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡·ÀÌó´ü´Ö¤Ï2029Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¤Î3Ç¯È¾¤È¤Ê¤ê¡¢ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö16¡×¤Ë·èÄê¡£17Æü¤«¤é¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡¹ÓÌÚ¤Ï2007Ç¯8·î2Æü¤Î¸½ºß18ºÐ¡£µÜºê¸©½Ð¿È¤Ç¡¢¥½¥ì¥Ã¥½·§ËÜ¤«¤é¿ÀÂ¼³Ø±à¹âÅùÉô¤ËÆþ³Ø¡£ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÁ´¹ñ¹âÅù³Ø¹»Áí¹çÂÎ°éÂç²ñ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¥µ»Âç²ñ¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¡Ë¤Ç¤Ï5»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¥Á¡¼¥à¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¡¢º£Åß¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ç¤âÁ´5»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·1ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÂç²ñ½éÍ¥¾¡¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¡¢¼«¿È¤ÏÂç²ñÍ¥½¨Áª¼ê¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¹ÓÌÚ¤Ï¡¢¤¤¤ï¤¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¤¤¤ï¤FC¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¹ÓÌÚ¿ÎæÆ¤Ç¤¹¡£ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¤ÎÌ´¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¡¢¤¤¤ï¤FC¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Î·Ç¤²¤ë¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ÈÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤Ë¶¯¤¯¼æ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¤È¤·¤Æ±þ±ç¤µ¤ì¤ë¿Í¤òÌÜ»Ø¤·¡¢´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤ï¤FC¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ÆÅß¤Ç2´§¤òÃ£À®¤·¤¿¿ÀÂ¼³Ø±à¤«¤é¤Ï¡¢¹ÓÌÚ¤ÎÂ¾¤Ë¤âFWÆÁÂ¼ÉöÂç¤¬FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ë¡¢MFÊ¡ÅçÏÂµ£¤¬¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ë¡¢Áª¼ê¸¢ÆÀÅÀ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿FWÆüüâ¸µ¤¬RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤Ë²ÃÆþ¤¬ÆâÄê¡£¤Þ¤¿¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿DFÃæÌîÍÛÅÍ¤È¤Ï¡¢¤¤¤ï¤¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡·ÀÌó´ü´Ö¤Ï2029Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¤Î3Ç¯È¾¤È¤Ê¤ê¡¢ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö16¡×¤Ë·èÄê¡£17Æü¤«¤é¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡¹ÓÌÚ¤Ï2007Ç¯8·î2Æü¤Î¸½ºß18ºÐ¡£µÜºê¸©½Ð¿È¤Ç¡¢¥½¥ì¥Ã¥½·§ËÜ¤«¤é¿ÀÂ¼³Ø±à¹âÅùÉô¤ËÆþ³Ø¡£ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÁ´¹ñ¹âÅù³Ø¹»Áí¹çÂÎ°éÂç²ñ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¥µ»Âç²ñ¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¡Ë¤Ç¤Ï5»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¥Á¡¼¥à¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¡¢º£Åß¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ç¤âÁ´5»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·1ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÂç²ñ½éÍ¥¾¡¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¡¢¼«¿È¤ÏÂç²ñÍ¥½¨Áª¼ê¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²ÆÅß¤Ç2´§¤òÃ£À®¤·¤¿¿ÀÂ¼³Ø±à¤«¤é¤Ï¡¢¹ÓÌÚ¤ÎÂ¾¤Ë¤âFWÆÁÂ¼ÉöÂç¤¬FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ë¡¢MFÊ¡ÅçÏÂµ£¤¬¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ë¡¢Áª¼ê¸¢ÆÀÅÀ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿FWÆüüâ¸µ¤¬RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤Ë²ÃÆþ¤¬ÆâÄê¡£¤Þ¤¿¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿DFÃæÌîÍÛÅÍ¤È¤Ï¡¢¤¤¤ï¤¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤È¤Ê¤ë¡£