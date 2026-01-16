櫻坂46、14thシングル「The growing up train」リリース決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

櫻坂46の14thシングル「The growing up train」が3月11日に発売されることが決定した。

■「最高地点」を目指し続ける彼女たちの2026年が本格始動

2025年の12月は『13th Single BACKS LIVE!』を神奈川・ぴあアリーナMMにて、『Buddies感謝祭2025EX』を千葉・幕張イベントホールにて2週連続で開催し、年末は『COUNTDOWN JAPAN25/26』のメインステージに出演するなど、強みとしているライブ活動を精力的に行ってきた櫻坂46。

さらに、1月14日には、4月11・12日に東京・MUFGスタジアム（国立競技場）にて開催する、グループ誕生5周年を記念した『5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』のキービジュアルを解禁し、大きな話題を呼んだ。そんな彼女たちの2026年を勢いづける打ち出しとなる。

「最高地点」を目指し続ける彼女たちの2026年がいよいよ本格始動した。今後、どのような発表が待っているのか、楽しみに待とう。

14thシングル「The growing up train」は、Blu-rayが付属するTYPE-A～DとCDのみの通常盤の5形態で発売。収録楽曲など詳細は追って発表される。

■リリース情報

2026.03.11 ON SALE

SINGLE「The growing up train」

