県は、県内で40代男性が麻しん(はしか)に感染したと発表しました。感染者が確認されるのは6年ぶりです。



県によりますと、県内在住の40代男性は9日せきや悪寒が出て医療機関を受診。16日、遺伝子検査の結果「麻しん」と確定したということです。男性はワクチン接種歴や海外への渡航歴はなく、現在隔離しているということですが詳しい容体については分かっていません。



麻しん患者が県内で確認されたのは、2019年3月以来です。



麻しんは、一般的に感染すると約10日後に発熱やせきなどの症状が2～4日続き、39℃以上の高熱とともに発疹が出現する症状です。県は、飛沫・接触・空気から感染することが多いため、ワクチン接種や手洗い・うがいなどの基本的な感染症対策を呼びかけています。



また、県は上越保健所管内に在住する方の相談に対応するため電話相談窓口を設置しています。



【電話相談窓口】

上越保健所

1月17日(土)・18日(日)

いずれも午前9時～午後5時

TEL｜025-524-6134