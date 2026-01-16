2026年も、伝説の家政婦・志麻さんの新居改装に密着！1月16日（金）放送の『沸騰ワード10』では、サンシャイン池崎、ACEes・浮所飛貴、日本テレビアナウンサーの岩田絵里奈が助っ人として参加し、志麻さんの古民家の改装を進めていく様子を紹介した。



母屋5部屋を塗装



今回、まず作業を進めるのは母屋。母屋5部屋分の天井と梁、さらに21本の柱、すべてを1日で塗装するという過酷な作業。志麻さんが目指したいのは、統一感のある古民家らしい色とのこと。





天井から塗装スタート。布に染み込ませる塗料の量によって仕上がりに差が出やすく、均一に塗るのが難しそうな様子。さらに木材の種類による違いもあり、杉に比べて松は脂が多く塗料が入りにくいため、何度も塗り重ねる必要が。器用さに自信のある浮所は、持ち前のパワーで塗装を進める。作業開始から2時間半、リビングの柱・梁・天井の塗装が完了。塗料は、見た目を整えるだけでなく、防虫・防カビ効果もあるそう。そして合計5部屋すべての塗装にはさらに3時間がかかる大作業となったが、一気に“古民家らしさ”が増した。腹ごしらえは牛丼作業の合間に振る舞われたのは、志麻さん特製の牛丼。タマネギは繊維に逆らってカット。牛丼の中で存在感を出すため、厚さは約1.5cmに。厚揚げとしらたきは細かめに切るのがポイント。牛丼は牛のうまみがメインになる料理のため、少し値段が高くでもサシの入った牛肉を選びつつ、厚揚げやしらたきを加えてかさまし。少ない肉でも満足感のある仕上がりになるという。味付けは酒・みりん・しょうゆ・砂糖のみ。水は一切入れず、野菜と牛肉のうまみだけで40分煮込む。水を入れないことで煮汁が薄まらず、旨みが凝縮するそう。こうしてご飯と一緒に食べるとちょうどいい濃さの、志麻さん流牛丼が完成！竹小舞作りに挑戦続いて志麻さんと浮所は、キッチンの土壁の土台となる竹小舞作りに挑戦。使うのは麻ヒモと竹のみ。まず横方向の竹に麻ヒモを一回転巻きつけ、先端と巻きつけたヒモをねじってほどけないようにする。そこへ縦方向の竹を横にスライドさせ、さらに上から横方向の竹にヒモを巻きつける。この一連の手順を、超スピードで繰り返していく。一見ややこしい作業だが、浮所はすぐにコツをつかみ、「めっちゃ簡単だし楽しいです、この作業」と才能が開花!?志麻さんがここまで手作業にこだわるのは、古民家を選んだからこそ昔の人の知恵や技術を受け継ぎ、元の状態に戻したいという思いがあるから。その思いを知った浮所はさらにスピードアップ。無事に、竹小舞を編み終えた！土づくりと土壁塗り竹小舞を編み終えたら、続いては壁に塗るための土づくり。使うのは粘り気が強く保水性に優れた、埼玉県深谷市で採れる「深谷土」。まずは土踏みからスタート。足で踏んで土を柔らかくしていく。そこへ水を加え、砂を混ぜ、さらに藁を少しずつ投入。準備が整い、土壁の下塗り作業へ。土壁は下塗り・中塗り・上塗りと重ねることで、見た目が整うだけでなく、強度や耐熱性、調湿性も高まるという。コテ圧をしっかりかけて土を押し込み、竹にしっかり絡ませるのが重要なポイント。土が十分に入り込まないと、乾いたあとに竹と絡まず、強度が落ちてしまう危険も。実際に塗ってみると、その難しさをすぐに実感。途中から池崎と岩田アナも合流し、作業はラストスパートへ。日が暮れるまで塗り続けること約2時間、キッチンの土壁の下塗りもすべて完了！冬のとろ〜りチーズ祭り！作業のあとは、待ちに待った志麻さんによる晩ごはん！まずは、「砂肝のコンフィのサラダ」。砂肝にハーブとニンニクを合わせ、塩コショウでもみ込む。たっぷりの油の中で約1時間、弱火で火を通す。低温の油でじっくり加熱するフランス料理・コンフィにすることで、砂肝は驚くほど柔らかく仕上がるとのこと。火を通した砂肝はカットし、フライパンで両面を焼いていく。油で煮て柔らかくしたあとに焼くことで、表面はカリッと、中はジューシーに。うま味にメリハリをつけるのがポイント。ドレッシングは、コショウ・塩・マスタード・酢・オリーブオイルを合わせた、志麻さん十八番のマスタードドレッシング。お皿にたっぷりの葉野菜を盛り、クルトンをのせ、そこへ砂肝を大胆にトッピングすれば完成！続いては、冬のチーズ祭りの主役とも言える「ラクレット」。用意したのは、ジャガイモ、ズッキーニ、ブロッコリー、インゲンといった茹で野菜。ソーセージ、ロースハム、生ハム、サラミなどの肉類もずらりと並べる。フランスでは一家に一台あるという鉄板の下にチーズを入れ、溶かしたチーズと具材を楽しむ家庭料理だ。鉄板の下の専用プレートに入れるのは、スイス・ヴァレ州発祥のラクレットチーズ。熱を加えるとトロトロに溶け、そのチーズを好きな具材にたっぷりかけていただく。志麻さんいわく、ラクレットチーズさえあれば、フライパンで溶かしてかけるだけでも十分楽しめるという。さらに岩田アナのリクエストで、鉄板でバゲットを焼き、サンドイッチにもアレンジ！続いては、魚介のうまみを詰め込んだ「シーフードピラフおにぎり」。エビとホタテを小さめに切って塩コショウし、フライパンで炒めていく。水分が出やすいため、触りすぎず、しっかり水分を飛ばしてからひっくり返すのがポイント。ここでついた焼き色がうまみになるという。一度シーフードを取り出し、フライパンに残った焦げを活かすためバターを投入。刻んだタマネギで焦げを落としながら風味を移す。さらに、そこへ生米を投入。米を油でコーティングすることで、炊き上がりはサラッと仕上がり、海鮮のうまみや香りも倍増するそう。お米は炊飯器へ移し、炊き上がったところで炒めたシーフードを合わせる。完成したシーフードピラフは、おにぎりに成形。そこにラクレットチーズをかけていただく、志麻さん流の一品！デザートは、材料5つで作る志麻さん流「フォンダンショコラ」。まずはバターとチョコを湯煎にかけ、白っぽくなるまで泡立てる。そこへ、サッと泡立ててコシを切った卵を加え、砂糖50gを投入。さらに小麦粉を加えて混ぜていく。ここで披露された志麻さんのテクニックが、小麦粉は袋ごと計量器にのせ、0gに合わせてから減った分でグラムを計算するという方法。卵液とチョコバターを合わせ、白っぽくなるまでしっかり混ぜたら、生地は完成。230℃のオーブンで10分焼けば、外はしっかり、中はとろっとしたフォンダンショコラに仕上がる。力仕事のあとのごはんに大満足した一同。2026年も、古民家改装の進捗に乞うご期待！