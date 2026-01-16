¤Ï¤ó¤Ë¤ã.¶âÅÄ¡¢±Ç²è¡Ø¥Ò¥°¥Þ!!¡Ù½Ð±é¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½¡¡¼ç±é¡¦ÎëÌÚÊ¡¤È¡Ø¥Ô¥é¥á¥¡¼¥Î¡Ù°ÊÍè11Ç¯¤Ö¤ê¶¦±é¡ÖÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡ª¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤Ï¤ó¤Ë¤ã.¤Î¶âÅÄÅ¯¡Ê39¡Ë¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚÊ¡¡Ê21¡Ë¡¢ÆâÆ£±ÍÎ¼´ÆÆÄ¤¬16Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥Ò¥°¥Þ!!¡Ù¡Ê23Æü¸ø³«¡Ë´°À®ÈäÏª¥×¥ì¥ß¥¢¥Ê¥¤¥È¾å±é¸åÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐ¾ì¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÉú¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿°Ç¥Ð¥¤¥È¤Î¼óËÅ¼ÔÌò¤È¤·¤Æ¡¢¶âÅÄ¤Î½Ð±é¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¥Ô¥é¥á¥¡¼¥Î¡Ù°ÊÍè¡ªºÆ²ñ¤·¤¿ÎëÌÚÊ¡¡õ¶âÅÄÅ¯
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÆâÆ£´ÆÆÄ¤¬¡ã°Ç¥Ð¥¤¥ÈVS ¥Ò¥°¥Þ¡ä¤È¤¤¤¦Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ÇÄ©¤ó¤ÀºîÉÊ¡£ÎëÌÚ¤ÎÀ®¿Í¸å¡È½é¡É¼ç±é±Ç²è¤È¤Ê¤ë¡£Á´¹ñ¤Ç¥¯¥Þ¤ÎÈï³²¤¬Â¿È¯¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ºòÇ¯11·î21Æü¤Î¸ø³«¤ò±ä´ü¤·¡¢1·î23Æü¤Ë¸ø³«¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¶âÅÄ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç½Ð±é¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ì¤¬»³ÅÄ¹§Ç·¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤éÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¤Ç¤â¶âÅÄÅ¯¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤È¥¯¥ì¡¼¥à¡£ÆâÆ£´ÆÆÄ¤â¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¡Ø¤ªÁ°¤«¡¼¤¤¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤¤¤¸¤ê¡¢²ñ¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤È¶âÅÄ¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡Ø¥Ô¥é¥á¥¡¼¥Î¡Ù¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿2015Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¥Ô¥é¥á¥»ÒÌò¡¡ÎøÊª¸ì¡Ù°ÊÍè¡¢11Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¡£¶âÅÄ¤ÏÎëÌÚ¤ò¸«¤Æ¡ÖÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡ª¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤ë¤È¡¢ÎëÌÚ¤â¡Ö¤³¤Î¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿ÈÄ¹¤ò¼¨¤·¤Æ²û¤«¤·¤ó¤À¡£
¡¡º£²ó¤Ï°Ç¥Ð¥¤¥È¤Î¼óËÅ¼Ô¡Ê¶âÅÄ¡Ë¤È¡¢°Ç¥Ð¥¤¥È¤ò¤¹¤ëÂ¦¡ÊÎëÌÚ¡Ë¤È¤·¤Æ¤Î¶¦±é¤È¤Ê¤ê¶âÅÄ¤Ï¡Ö¡Ê»ÒÌò¤«¤é¡Ë10Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯¤Ê¤é¤ì¤Æ¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£ËÜºî¤Î¶¦±é¤òµ¡¤Ë2¿Í¤Ï¿©»ö¤ò¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¶âÅÄ¤¬¡Ö¥ï¥¤¥ó¤Ç´¥ÇÕ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£Ê¡¤µ¤ó¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
