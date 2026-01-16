鈴木福、主演映画『ヒグマ!!』公開に喜び「社会的な情勢をとらえすぎていた」 クマ被害多発で公開延期の話題作
俳優の鈴木福（21）、お笑いコンビ・はんにゃ.の金田哲（39）、内藤瑛亮監督が16日、都内で行われた映画『ヒグマ!!』完成披露プレミアナイト上演後舞台あいさつに登場した。主演を務めた鈴木が、公開延期を経て、ついに公開が決定したことへの思いを語った。
【写真】『ピラメキーノ』以来！再会した鈴木福＆金田哲
本作は、内藤監督が＜闇バイトVS ヒグマ＞という前代未聞なシチュエーションのオリジナル脚本で挑んだ作品。全国でクマの被害が多発したことを受けて、昨年11月21日の公開を延期し、1月23日に公開が決定した。
新たな公開日が決まった際には、製作委員会から「作品の背景や魅力を丁寧にお伝えしつつ、安心してご鑑賞いただけるよう準備を進めてまいります」などと、経緯を説明。そして主演を務めた鈴木からも「今、この現実に直面しているからこそ、多くの方に響く作品になると信じています」「この作品が、自然との向き合い方や命の重さ、自己との向き合い方を、少しでも考えるきっかけとなれば幸いです」などとコメントが寄せられていた。
鈴木は、成人後“初”の主演映画。そんな節目の作品の舞台あいさつで、ステージに上がった鈴木は「本当にみんなで一生懸命楽しく作った作品が、本当は11月に公開する予定だったんですけど、昨今の状況もあり…（延期に）。でもこのような形で1月に公開できることになりうれしく思います」と無事に劇場で公開されることに喜びを語った。ポップな雰囲気な作品ではあるが「社会的な情勢をとらえすぎていてびっくりした」と率直な心境を語った。
