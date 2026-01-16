Photo: Yama3

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

洗車は好きだけど、準備が面倒。高圧洗浄機は環境的に使えない。そんな悩みをちょっと助けてくれるアイテムをを求めている人も多いのでは？

そのひとつが「洗車用 HYDROナノマイクロバブル」かもしれません。洗濯機やお風呂のシャワーでも人気のナノバブルを洗車に使える製品で、高圧洗浄機のような派手な洗浄力は期待できませんが、手軽さと静音性そして微粒子汚れへのアプローチを助けてくれるのが特長です。

手洗い派の筆者がサンプルをお借りして試したレポートになっているので、ぜひ参考にしてみてください。

HYDROナノマイクロバブル鉄粉洗浄×浄水で、愛車にシミをつけずにピカピカボディ 8,000円 【超早割28％OFF】 詳細をチェック

今あるホースに繋ぐだけの手軽さが魅力

Photo: Yama3

本製品の最大のメリットは、とにかく準備がラクなこと。一般的な散水用ホースのコネクターに対応しているので高圧洗浄機のような準備は不要。

Photo: Yama3

プラスチック製で軽く取り回しも良好。手元でオンオフもできるので便利でしたよ。

5つの散水モード

Photo: Yama3

ヘッドのダイヤルを回せば5つの水流パターンを変更可能。水圧が高いパルスモードは落ちにくい汚れに、微粒子汚れには霧状のナノミストモードといった感じで使い分けられます。

実際に使ってみると、ナノミストモードは水の飛び散りも少なくて車体に近づきやすいですね。これなら住宅街や賃貸マンションの共同駐車場でも使いやすいかも。

水シミの低減と節水効果も

Photo: Yama3

本体内部には浄水フィルターも内蔵。ホコリや塩素は一定除去されるのでボディにも優しくなります。

Photo: Yama3

参考までにこちらは本製品の通常モードとナノミストモードを黒いアクリル板に散布して乾かしたもの。

純水にする装置ではないので水シミ（イオンデポジット）をゼロにはできませんが、ナノミストモードだと大きなシミにはなりにくいのである程度の抑制効果はあると思います。

Photo: Yama3

またナノミストモードは霧状に散水するので節水にもつながります。5Lの水を貯めるまでの時間もノーマルモードに比べて約25%ほど長くなるので、水道代もあまり意識せず節約できそうです。

微粒子汚れにも期待できそう

Photo: Yama3

本製品は微粒子汚れ落ちアップに期待ができるということで、それを模した5μmのグラファイト（炭素）パウダーを使って簡易的なテストを行いました。

Photo: Yama3

透明なアクリル板に汚れを付着させ、通常モードとナノバブルモードで洗い流したところ、

Photo: Yama3

ナノバブルモードの方が若干汚れ落ちが良いという結果でしたので、微粒子汚れに対する効果は期待できそうです。

ただし、どちらも水流だけで完全に落とすことは難しく、また付着の状態によっても変わる部分なので参考までに。カーシャンプーも活用すればしっかりとキレイにできるかと。

高圧洗浄機の代わりではない

Photo: Yama3

マイクロバブルの洗浄効果について過度な期待は禁物です。高圧洗浄機のようにガンコな泥汚れ等を吹き飛ばすような使い方はできません。あくまでホースシャワーの機能追加版と考えてください。

高圧洗浄機が使いにくい環境、使えても音や水の飛び散りが気になるといった場合、手軽に日常的な洗車をしたいシーンでは役立ってくれると思います。

気になった人は下のリンクから詳細をチェックしてみてください。

HYDROナノマイクロバブル鉄粉洗浄×浄水で、愛車にシミをつけずにピカピカボディ 8,000円 【超早割28％OFF】 詳細をチェック

＞＞ HYDROナノマイクロバブル鉄粉洗浄×浄水で、愛車にシミをつけずにピカピカボディ

Source: machi-ya

本記事制作にあたりfuntabaseより製品貸与を受けております。