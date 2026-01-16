NUROが「AnimeJapan 2026」に初協賛、安定した高速通信でファンの体験を後押し
ソニーネットワークコミュニケーションズの通信サービスブランド「NURO」が、東京で開催するアニメイベント「AnimeJapan 2026」に初協賛すると発表した。会場内にネットワーク回線を提供し、通信インフラの面からアニメファンの体験をサポートする。
AnimeJapan 2026は、3月28日から31日まで東京ビッグサイトで開催する世界最大級のアニメイベント。
今回、ソニーネットワークコミュニケーションズはAnimeJapan 2026の会場にネットワーク回線を提供する。ソニーネットワークコミュニケーションズは、クリエイターの情熱や緻密な描写を余すことなくユーザーに届け、リアルタイムのファンコミュニティの熱量を受け止めるためには、高速で安定した通信はきわめて重要な要素だと位置づけている。
