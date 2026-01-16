【CODE VEIN II】 通常版：1月29日 発売予定（Steam版は1月30日） 価格：通常版 8,910円（Steam版はオープン価格）ほか

バンダイナムコエンターテインメントは、1月29日に発売を予定しているプレイステーション 5/Xbox Series X|S/Steam用ドラマティック探索アクションRPG「CODE VEIN II（コードヴェイン2）」の最新情報を公開した。

今回は、キャラクター「ゼノン・グリフゴート」やゼノンのバディ性能、フィールド、ボスキャラクター、伝承術式などの情報が公開された。

懲役1万年を科された異端の吸血鬼「ゼノン・グリフゴート」

CV：子安 武人さん

あらゆる分野に精通する稀代の天才研究者。彼の研究は今日までの吸血鬼社会の基礎となっている。常軌を逸した好奇心ゆえか、禁忌の研究に手を染めたとされ幽閉される。監獄島にて懲役1万年を超える刑に服している。

バディ特性 紹介

【『CODE VEIN II』ゼノン・グリフゴート（CV:子安武人）|キャラクタートレーラー】

使用武器：斧槍

吸血タイプ：ハウンズ

リンク特性：ジャストガード成功時に敵の攻撃を弾き、体勢を崩せるようになる。

受け流しが成功しやすくなる。

ゼノンは斧槍と術式を用いて戦う近距離戦が得意なバディ。エネルギー球を生み出す術式「烈日の如きフォトンスフィア」は爆発とともに、発生すると大きなダメージを与える状態異常“太陽”を蓄積する。また、補助術式「再生者」はプレーヤーが再生力を使った際の回復量を上昇させてくれる。リンク特性はジャストガードや受け流しを強化し、戦況を制御したテクニカルな立ち回りをサポートする。

フィールド紹介

監獄島

重犯罪者を収監する海上に浮かぶ大監獄。厳重な警備が敷かれており、最奥には危険な吸血鬼が幽閉されているという。現在では監獄島全体が結界術式に包まれており、外界と完全に隔絶されている。

ボスキャラクター紹介

イドリスの眷属

始祖と呼ばれる大吸血鬼イドリスが生み出した巨兵。鋼のように堅い皮膚と複数の触腕でイドリスが敵と見做した相手に容赦なく襲い掛かる。イドリス亡き世界において、その所在や目的は謎に包まれている。

リンネの落胤 -魔女

封印殻で眠るリンネの落胤の一体。骸骨の魔女と這いずる巨躯の女性が組となり襲い来る。大鎌による連撃、魔法術式による攻撃の双方に警戒しつつ、状態異常への備えも重要となる。

リンネの落胤 -牛頭

封印殻で眠るリンネの落胤。鉄槌と大盾を叩きつけ、猛牛のごとく暴れまわる。並外れた膂力による渾身の重打、鉄槌の噴出機構を用いた素早い突進など怒涛の攻めを見極めて対峙する必要がある。

伝承術式 紹介

血喰らいの御太刀

特殊な武器を召喚して攻撃する「伝承術式」のひとつ。神速の抜刀により敵を切り裂く長刀。居合の構えを取り、力が満ちた刹那にあわせて抜刀することで威力が大きく上昇する。

薔薇騎士の機関砲

特殊な武器を召喚して攻撃する「伝承術式」のひとつ。広範囲を蜂の巣にする2丁の3門ガトリング砲。イコルが続く限り、斉射を続けることができる。

「CODE VEIN II 情報局」放送決定！

「CODE VEIN II」の世界を深堀りする「CODE VEIN II 情報局」の発売前特別番組の放送が決定。今回はゲストを招待するスペシャル生配信となっている。

【出演者（敬称略）】

ゲスト

石見舞菜香（ルゥ・マグメル役）

木島隆一（オスカー・フォン・ビューロン役）

スタンミじゃぱん

MC：石川利恵

制作陣

飯塚 啓太氏（バンダイナムコエンターテインメント 「CODE VEIN II」プロデューサー）

吉村 広氏（バンダイナムコスタジオ「CODE VEIN II」ディレクター）

※配信内容や登壇者は予告なく変更になる可能性があります。予めご了承ください

キャラクターカスタマイズ体験版「Character Creator Demo」

1月23日0時より配信（Steam版は同日8時より配信予定）

キャラクターカスタマイズの体験版「Character Creator Demo」は、製品版への引継ぎが可能となっている。

製品情報

「超特装版」：1月27日先行販売予定、価格：38,940円

「フィギュア付き限定版」：1月27日先行販売予定、価格：27,280円

「限定版」：1月27日先行販売予定、価格：15,180円

「アルティメットエディション」価格：12,650円（Steam版はオープン）

「デラックスエディション」価格：11,550円（Steam版はオープン）

詳しい製品情報は公式サイトに確認してほしい。

特典

パッケージ版/ダウンロード版 共通

