子猫の「ロア」くんお気に入りの特等席は、パパさんのお膝。今日もお膝に乗ろうとしたら、先客がいたようで……

特等席を取られてしまったロアくんが取った行動とは？

コメントでは「パパさんの膝の上は大人気過ぎて大変」「ロアくん、一足遅かったね」などの声が届いています。

【動画：パパの膝の上で黒猫がくつろいでいると…『特等席』を取られてしまった子猫が見せた『かわいい行動』】

壁で遊ぶのに夢中

YouTubeチャンネル『うにむぎはちむーの保護猫シェルター』にアップされたのは、特等席を取られてしまった子猫のロアくんの姿。

ある日のロアくん。椅子の背に登って、ガシガシしていたのはおうちの壁だったとか。

器用に椅子の背もたれに足を乗せ、壁に貼られた紙を楽しそうに引っかいていたそう。柱もガシガシしてイタズラは絶好調な様子だったといいます。

その後は押入れに登ったりと、遊びに夢中だったそう。

特等席、奪われる！

ロアくんが楽しそうに遊んでいる間、パパさんのお膝を見ると黒猫のクロミちゃんの姿が。

スッポリとお膝に収まって、パパさんの顔を見上げていたというクロミちゃん。あんよもギュッと曲げているので、肉球も見えていたというクロミちゃん。この姿はかわいすぎる！

首をコショコショしてもらっているクロミちゃんの横に、スッと現れたのはロアくんだったといいます。なんだかお顔が不満そう。

なんでもパパさんのお膝はロアくんの特等席なのだそう。「ボクの場所なのに～」と言わんばかりにパパさんの手をチョイチョイしたというロアくん。

あきらめられないロアくん

左横からチョイチョイしてもクロミちゃんが動いてくれないので、右横から現れるロアくん。

クロミちゃんの顔をのぞきこみますが、やっぱりクロミちゃんはパパさんの膝に乗ったまま。特等席は空かなかったといいます。

あきらめたかと思ったロアくんですが、次に現れたのはパパさんの足の甲の上だったそう。ちょこんと足の上に乗っていたといいます。

パパさんのことが大好きな猫ちゃんたち。お膝じゃなくても、パパさんの傍なら特等席だね！

ロアくんたちの様子には「ロアちゃんは主さんが大好きなんですね」「ロアちゃんが割り込もうとする姿がかわいい」「みんなパパさんの特等席が大好きですね」などのコメントが寄せられていました。

YouTubeチャンネル『うにむぎはちむーの保護猫シェルター』では、保護猫たちの日常や、保護活動の様子がアップされています。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「うにむぎはちむーの保護猫シェルター」さま

執筆：六花

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。