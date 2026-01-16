「コレどこの？」って聞かれちゃうかも♡【コストコ】ティータイムが映える「スイーツ」

ティータイムを盛り上げてくれそうな【コストコ】の「スイーツ」に注目。“これどこの？”と聞かれてしまうような、映える見た目のスイーツが集まっているようです。おもてなしとして食卓に出せば、お客さんにも喜ばれるかも。今回はつまみやすいものから、贅沢なケーキ系まで、イチオシのスイーツをご紹介します。

たっぷり25個も入った「キャラメルベニエ」

コロンとした可愛らしいフォルムが映えるベニエ。小腹が空いた時にパクッとつまみやすいサイズ感が魅力的です。インスタグラマー@potipoti212さんによると「とろとろのキャラメルクリーム」が詰まっており、コクのあるほろ苦い風味も感じられるかも。25個とたっぷり入っているので、大人数でシェアしたいティータイムにもうってつけです。

ご褒美に良さそうな「アールグレイカップケーキ」

プチ贅沢を楽しみたい時に良さそうなカップケーキ。トッピングの色味が映えるおしゃれなビジュアルが気分まで上げてくれそうです。@potipoti212さんいわく「オレンジピールとナッツ」が楽しめるとのこと。コーヒーや紅茶と一緒に味わえば、アールグレイの柑橘と共に、風味の余韻が心地良く感じられそう。自分へのご褒美にもおすすめです。

ホロホロ感が楽しめるかも！？「ミルクレープロール」

グルグルと何層にも巻かれた断面が映える、ロールタイプのおしゃれなミルクレープ。お好きな厚さにカットすればシェアもできます。パッケージによれば「北海道産生クリーム使用」と、まろやかな優しい風味に癒されるかも。ホロホロとした口当たりの柔らかさも楽しめそうです。

アレンジもおすすめしたい「ベルギーバターワッフル」

香ばしい色味と、凹凸の生地感が映えるおしゃれなこちら。インスタグラマー@hirokostyle33さんによれば「1個の大きさが90g前後もある、BIGサイズのワッフル」らしく、しっかりとお腹を満たしてくれそうです。フルーツやホイップクリームを添えて豪華にアレンジするのもおすすめ。少しトーストすれば、焼き立てに近い味わいも楽しめそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@potipoti212様、@hirokostyle33様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino