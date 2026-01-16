ドジャースがタッカー獲得と米報道

米大リーグ・ドジャースが、カブスからフリーエージェント（FA）となっていたカイル・タッカー外野手と契約合意に達したと15日（日本時間16日）、米スポーツ専門局「ESPN」のジェフ・パッサン記者ら複数の米記者が伝えた。争奪戦を繰り広げていたメッツのオファー内容も判明。「メッツファンとして怒ることもできない。これは素晴らしいオファーだ」と嘆きの声が相次いでいる。

パッサン記者は自身のXで「速報：スター外野手のカイル・タッカーがドジャースとFA契約に合意したと情報源がESPNに伝えた」と報道。他の米記者も一斉に報じた。米紙「USAトゥデイ」のボブ・ナイチンゲール記者によると、契約は4年2億4000万ドル（約380億円）で、年平均6000万ドルは「ショウヘイ・オオタニに次ぐ2番目だ」と伝えた。

米紙「ニューヨーク・ポスト」のジョン・ヘイマン記者は「タッカーのドジャースとの契約は2億4000万ドルのうち、3000万ドルが後払いだ」と自身のXに投稿。さらに「メッツのタッカーへの最終オファーは4年2億2000万ドル（約348億円）だった」「メッツはドジャースの契約よりもわずかに前半寄りのオファーだった」とし、最初の2年は各6000万ドル、残り2年が各5000万ドルで、後払いなしであると報じた。

大物を取り逃がした形のメッツ。明かされたオファー内容にファンからは「メッツファンとして怒ることもできない。これは素晴らしいオファーだ」「メッツはベストなオファーを出した」「彼はこれを蹴ったのか？」「最善を尽くしたが十分ではなかった」「とんでもないオファーだが、それでも足りなかった」などと嘆きの声が相次いだ。

タッカーは昨季、打率.266、22本塁打73打点、25盗塁、OPS.841の好成績を残した外野手。アストロズ時代の2023年に打点王を獲得している大砲には、ヤンキースやブルージェイズも獲得に乗り出しているとされていた。



（THE ANSWER編集部）