シンガーソングライターで元子役の女優、ロックバンド、ライロ・カイリーのフロントウーマンも務めるジェニー・ルイスが愛犬と結婚した。50歳の誕生日を祝福し、ブラックのコッカプー（アメリカンコッカースパニエルとプードルのミックス）ボビー・ライとの写真を投稿した。



【写真】ウエディングドレス姿を披露した「ビバヒル」女優

Xに投稿された写真にはウェディングドレスを着たジェニーやおとなしく座るボビーの様子が捉えられている。他にも2つの虹色のケーキが写っており、1つには「JL50」と、もう1つには「良きも悪しきも、私は誓います！」と記されている。ちなみにジェニーは2021年の曲『パピー・アンド・ア・トラック』でボビーについて歌っている。



この投稿にファンからは、「悪い知らせ：犬は（浮気心の出る）『7年目のかゆみ』を即座に感じる。良い知らせ：お腹を撫でればすぐ治る」や「（ユダヤ教の祝福の言葉マゼル・トフとかけて）マズル・トブ（口輪おめでとう）」「健やかなるときも、ワンなるときも」といった冗談めかした反応がある一方、「犬は同意したの？気持ち悪い」といった批判も書き込まれている。



今回の結婚式ではライブパフォーマンスも敢行、ジェニーは友人のシンガーソングライター、ベン・ギバードと共演し、共同ユニット「ザ・ポスタル・サービス」の楽曲『サッチ・グレート・ハイツ』を披露した。更にバンド、ファントム・プラネットのフロントマンで元恋人でもあるアレックス・グリーンウォルドと『カリフォルニア』を歌ってもいた。



ジェニーは1980年代に子役として活躍し、映画「ビバリーヒルズ高校白書」（1989年）や「ウィザード」（1989年）などにも出演している。



（BANG Media International／よろず～ニュース）