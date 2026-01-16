アイドルグループ・NMB48で新エースとして活躍する芳賀礼(19)が1st写真集「ぽんっ」（双葉社）を2月18日に発売することが決定。大胆な初挑戦で、はじけるような抜群のプロポーションを披露する。



【写真】初挑戦が満載！みずみずしい笑顔と美スタイルがまぶしいです！

「あざとさ」でファンを魅了するれいぽん。「この写真集で一番お届けしたかったのは彼女感」と本人が語るように、沖縄を舞台に海でマリンスポーツやスイカ割りを楽しんだり、ナイトプールや街ブラ＆食べ歩きではしゃいだり、あざとさを最大限に詰め込み、れいぽんと一緒に旅をしているような臨場感が味わえる仕上がりに。さらに、泡風呂シーンやキュート＆セクシーなうさぎに変身するなど、れいぽんの希望も詰め込んだ１冊となった。



また、「1st写真集という大切な機会までとっておいた」という初水着、初ランジェリーシーンもたっぷり。かねてから期待されていた抜群のプロポーションを可愛く、エモく撮影。本人も「自分じゃないみたい！って思えるほど素敵」と太鼓判。いましか撮れない19歳の瑞々しい瞬間をおさめた1冊となっている。



芳賀礼のコメント「写真集の発売が決定したと聞いた時は、まさか写真集のお話をいただけると思っていなかったのでびっくりしましたが、チャンスをいただけてとても嬉しかったです。そして、期待して待ってくださっていたファンの方に感謝を伝えることができることも本当に嬉しいです！初水着での初写真集ですが私なりに考えて撮影したいシーンの提案もさせていただきました。水着での撮影は、最初は少し緊張もしましたが、水着で撮影をすることで今までにない表情も出せたんじゃないかなと思います！最大限にあざとさと彼女感を詰め込んだので、私と一緒に沖縄旅行をしている気持ちになれると思います！自分でもびっくりするほど自然体な姿をぜひ楽しんでください。」



芳賀は2006年3月29日生まれ、兵庫県出身。NMB48メンバーの9期生。2022年末にお披露目され、現在はグループのエースとして引っ張る中心人物。愛称はれいぽん。満点の笑顔と明るさ、そして「あざとさ」でファンを魅了中。



（よろず～ニュース編集部）