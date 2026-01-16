森保監督が欧州視察前に取材に応じた

日本代表・森保一監督が1月16日、6月に開幕する北中米ワールドカップ（W杯）の事前キャンプ地について、メキシコ・モンテレイで最終調整していることを認めた。

同地はグループステージ・第2戦のチュニジア戦が行われる。欧州視察に出発前に取材に応じた指揮官は「その環境を経験できるのは我々にとってアドバンテージかなと思います」と話した。

日本代表は5月31日にキリンチャレンジカップ2026（対戦相手は未定）を東京・国立競技場で行い、6月上旬から事前キャンプに入る見込み。その開催地にモンテレイが急浮上していたなか、この日に森保監督が言及。同地では現地時間6月20日午後10時（日本時間21日午後1時）キックオフの第2戦チュニジア戦が行われる。標高540メートルにあり、6月には最高気温は35度前後まで上昇。試合自体は午後10時からとなるため暑さは和らぐが、大会を通じて必要となる暑熱対策をすることができる。また開催地の環境や気候を事前に体感できることはプラスに働く。

オランダとの初戦、欧州プレーオフBの勝者（ウクライナ、ポーランド、スウェーデン、アルバニア）との第3戦が行われる米・ダラスの試合会場は、開閉式の屋根があり、空調も完備されている。暑さ対策の必要性は限られていることから、第2戦の環境を体感できるモンテレイが候補地に浮上していた。

モンテレイで事前キャンプを行ったあとは米国内のベースキャンプ地に移動することになる。長期に及ぶ大会でポイントの1つと言えるコンディション調整。森保監督はベースキャンプ地の選定について「そうですね。時差は出ないように、ただ移動はあるかなと。移動はないにこしたことないですけど、落ち着いて準備できるところで、と思っています」と話した。（FOOTBALL ZONE編集部）