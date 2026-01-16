なにわ男子・西畑大吾、薬物の売人役の撮影エピソード告白「1日1回ボコボコにされてました」
なにわ男子の西畑大吾が16日、都内で開催されたドラマ『マトリと狂犬』（MBS・TBS系）トークイベントに、共演の細田善彦、向井理、監督の品川ヒロシと共に出席。薬物の売人役を演じた本作の撮影のエピソードを明かした。
【写真】こんなかわいい笑顔、ボコボコになんてできない！ 西畑大吾、撮りおろしショット
本作は漫画『マトリと狂犬 −路地裏の男達−』（原作・田島隆、漫画・マサシ、秋田書店「ヤングチャンピオン」連載）の実写ドラマ化。薬物汚染の闇を暴く、狂気のアクション・エンターテインメントとなっている。西畑は元役者から薬物の売人へと転落した梅沢恭之介役を演じる。
裏社会のリアルを描いたコミックの実写化となる本作。西畑は「このお話をいただいて原作を読ませていただいたんですけど、まず『これ地上波で大丈夫？』って思いました」と率直な気持ちを明かし「裏社会のリアルが描かれていて、アウトローすぎてこれは無理じゃないかな？ と思ってた」と告白した。
しかし、読み進めていくうちにキャラクターひとりひとりの個性が出てきておもしろいと思ったそうで、西畑は「この役をやらせていただくことになって、すごくうれしかったです」としみじみ。「僕のイメージとは離れたような役なのかな、と思っていたので、こういう役を西畑にやらせたい、と思ってくださったという心意気がうれしかったです」と喜びをかみしめた。
西畑は本作の撮影で金髪にヘアチェンジ。西畑が「ちょっと（今は）黒髪に戻しちゃったんですけど」と話し出すと、MCの九条ジョーは「そうですね。金髪の方がよかった」と冗談で反応。西畑がすぐ「なんでやねん！」とツッコむと、品川は「『なんでやねん！』が早すぎる、アイドルにしては（笑）。最速アイドルやん」と西畑のツッコミの早さに驚いた。
撮影について西畑は「撮影期間中、めっちゃ濃密な時間を過ごさせていただきました」と振り返り「僕、本当にボコボコにされてるんですよ（笑）。1日1回誰かしらにボコボコにされてました。撮影のたびにボコボコにされるか、クスリ渡してました（笑）」と回想。「そんな経験も今までしたことがなかったので、ほんまに人生の中でもすごく思い出に残る1ヵ月間でした」と語った。品川は「殴られるのうまくなったよね。難しいんだよね」と反応。西畑は「難しいですね。殴られ役欲しいです、これからも！」とアピールした。
ドラマイズム『マトリと狂犬』は、1月20日より、MBSにて毎週火曜24時59分、TBSにて毎週火曜25時28分放送。
