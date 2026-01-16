俳優の鈴木福が１６日、都内で主演映画「ヒグマ！！」（内藤瑛亮監督、２３日公開）の完成披露舞台あいさつに登壇した。当初は昨年１１月２１日に公開予定だったが、クマ被害拡大の状況を受け、公開が延期されていた。

鈴木は「本当にみんなで一生懸命、楽しく作った作品が、本当は１１月にお届けできるはずだったんですけど、昨今の状況もあって、延期になりましたが、やっと見てもらえることになりました」とあいさつ。社会問題のクマ被害と闇バイトを題材にした内容を踏まえて「社会的な情勢を捉えすぎていた」と語った。

内藤監督も「公開してもらえるのか、不安はあった。映画は映画館で見てもらって完成する。尽力してくれた方々、劇場、観客のみなさまに感謝です」。闇バイトのリーダー役を演じている「はんにゃ．」の金田哲もサプライズ登場した。

鈴木は今月１０日掲載のスポーツ報知のインタビューで新たな公開日が決まったことに対して「胸をなで下ろしています」と心境を語っていた。作品の内容についても「こんなにタイムリーな作品になると思っていなかったので、まさかという感じですが、リアリティーと、キャラクターたちのポップで笑える要素のバランス感が僕はすごく好きです。ただ面白い、ただ怖いという部分だけじゃなくて、闇バイトをすることになる理由であったり、してしまった時の罪悪感であったり、伝えたいメッセージが盛り込まれていると思います」と話していた。

同作は「闇バイトＶＳヒグマ」という対立構造を描いたスリラー作品。主演を務める鈴木は、母を支えるため闇バイトに手を染めていくうちにヒグマと対決することになるという数奇な運命を背負った青年を演じる。

作品内にはヒグマに襲撃されるシーンも登場するが、「過激さを目的としたものではない」と説明。一方で、「現実の被害が続く状況を真摯に受け止め、関係者と綿密に協議を重ねた結果、落ち着いた環境の中で映画を楽しんでいただける公開時期を再調整することといたしました」と苦渋の決断で約２か月、公開が延期された。