17日（土）の天気

九州〜東北南部は、春の暖かさが続きそうです。北陸から北の日本海側では雪や雨が降るでしょう。

●西日本、沖縄

晴れて洗濯日和となるでしょう。ただ、黄砂が飛来するおそれがあるため、気になる方は室内干しが良さそうです。3月下旬〜4月上旬並みの暖かさが続き、高知や鹿児島で20℃の予想です。

●東日本

関東や東海はよく晴れますが、北陸は午後から雨や雪のところがあるでしょう。雷を伴うところもありそうです。朝は16日（金）より冷えるところが多いですが、日中は気温が上がり、静岡は19℃、東京や千葉で17℃の見込みです。

●北日本

日本海側を中心に雪や雨が降り、局地的に降り方の強まるおそれもあります。東北北部と北海道は厳しい寒さで、最高気温は札幌や釧路で0℃、青森や盛岡で1℃の予想です。一方、仙台は13℃、福島は14℃まで上がるでしょう。

【週間予報】

●大阪〜那覇

20日（火）にかけては各地この時期としては気温が高めですが、その後は強い寒気が居座り、一桁止まりの日が続くでしょう。22日（木）と23日（金）は鹿児島でも雪や雨の予想です。

●新潟〜名古屋

太平洋側は晴れて空気の乾燥する日が続くでしょう。北陸は21日（水）ごろから大雪の続くおそれがあり、晴れる関東や東海でも寒さが厳しくなりそうです。

●旭川〜福島

日本海側では雪の降る日が続くでしょう。18日（日）は東北南部で気温が大幅に下がり、仙台や福島でも最高気温5度。21日（水）以降は各地寒さが一段と厳しくなりそうです。