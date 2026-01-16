櫻坂46、14thシングルを3・11発売 タイトルは「The growing up train」
アイドルグループ・櫻坂46が14thシングルとなる最新曲を3月11日に発売。タイトルが「The growing up train」と発表された。
【撮り下ろし写真】ソロカットも！まるで姉妹のような櫻坂46メンバー
昨年の12月は「13th Single BACKS LIVE!!」を神奈川・ぴあアリーナMMにて、「Buddies感謝祭2025EX」を千葉・幕張イベントホールにて2週連続で開催し、年末は「COUNTDOWN JAPAN25/26」のメインステージに出演するなど、強みとしているライブ活動を精力的に行ってきた。さらに、1月14日には、4月11日・12日にMUFGスタジアム(国立競技場)にて開催する、グループ誕生5周年を記念した「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」のキービジュアルを解禁し、大きな話題を呼んだ。
本作は、そんな櫻坂46の2026年を勢いづける打ち出しとなる。「最高地点」を目指し続ける彼女たちの2026年がいよいよ本格始動した。
なお新曲は、初回仕様限定盤TYPE-AからDまでの4形態に加え、通常盤を発売。初回仕様限定盤・封入特典として、応募特典シリアルナンバー封入、メンバー生写真（各TYPE別より1枚ランダム封入）が付く。
