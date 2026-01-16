タレント・指原莉乃プロデュースのアイドルグループ≠ＭＥの川中子奈月心（２０）、≒ＪＯＹの逢田珠里依（２０）、江角怜音（２０）、大西葵（２０）、山田杏佳（１９）が１６日、都内で同グループ恒例の「二十歳のつどい」を開催。集まったファンへ振り袖姿を披露した。

川中子は「≠ＭＥの中で私が最後に二十歳を迎えたので、メンバーがサプライズでパーティーを開いてくれた。指原さんがスペシャルゲストで来てくれて、すごいすてきなお誕生会だった」と、指原とメンバーに誕生会を開いてもらったことを明かした。

さらに、指原からは靴がプレゼントされ「とてもいい靴で。スニーカーなんですけど、装飾とかも付いていて、めっちゃかわいくて」と感激。それだけに「まだ履いてない。履けないです。もったいなくて（部屋に）飾っています」と話した。

≒ＪＯＹは３月１３日に念願となる日本武道館での４周年コンサートを控えているが、江角は「夢だった武道館に立たせていただく機会がある。武道館に立つだけが目標じゃなくて、武道館をいっぱいにしたい。いろんな方を≒ＪＯＹ色にそめたい」と２０２６年の抱負を語った。