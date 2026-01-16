赤ちゃんが廊下に出て行こうとしたら、ワンコが危険を察知して様子を見にきて…？ワンコの愛を感じる行動が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で8万3000回再生を突破しています。

【動画：廊下に出て行こうとする赤ちゃん→犬が『危険だ』と気づいて…必死に守ろうとする光景】

赤ちゃんが廊下に出て行こうとしたら…

TikTokアカウント「kankaachan」に投稿されたのは、ポメラニアン×ビションフリーゼのMIX犬「小太郎」くんの赤ちゃんに対する愛を感じる行動です。

この日、赤ちゃんが部屋の入り口付近で過ごしていたら、小太郎くんが「何してる？」と様子を見にきたそう。どうやら赤ちゃんが勝手に廊下に出て、階段や玄関の段差といった危険な場所に近づかないか心配しているようです。

そんな小太郎くんの心配をよそに、ハイハイで廊下に出て行こうとする赤ちゃん。すると小太郎くんは慌てて追いかけ、「コラ！行っちゃダメ」とばかりに唸り声を上げながら、赤ちゃんの足に鼻先でタッチして止めてくれたとか。

必死に危険から守ろうとするワンコ

さらに小太郎くんは赤ちゃんの腕にじゃれつきながら唸って、「廊下には行っちゃダメだよ」と改めて教えたそう。ところが赤ちゃんは構ってもらえて嬉しいようで、笑い声を上げて再び廊下に出ようとしたとか。

もちろん小太郎くんも再び唸りながら、「危ないって！」と止め続けます。「この子を止めてくれ…」と助けを求めるように、投稿者さんの方を見る場面も。必死に赤ちゃんを守ろうとする姿は、まるで本当のお兄ちゃんのよう。

無事に赤ちゃんを止めることに成功

ついに小太郎くんの思いが届いたのか、赤ちゃんは廊下に出て行くのをやめてくれたそう。そして急に「キャーッ」と叫んだかと思うと、小太郎くんの方を向いて四つん這いに。どうやら「もっと構って！遊ぼう！」と言っているようです。今にもハイハイで追いかけてきそうな赤ちゃんを見て、最後はダッシュで逃げて行く小太郎くんなのでした。

この投稿には「賢い」「お世話してて可愛い」「本当に危ないよって教えてる感じ」「この子にとって幸せな思い出になるだろうな～」といったコメントが寄せられ、小太郎くんが赤ちゃんを守ろうとする光景は多くの人の心を温めてくれることとなりました。

