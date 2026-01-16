1月15日、M!LKの佐野勇斗がInstagramを更新した。

【写真】虎の被り物を被ったピースSHOTも公開

佐野は、自身のInstagramアカウントにて、日本テレビ系『ぐるぐるナインティナイン』内の人気企画『グルメチキンレース ゴチになります！』の新メンバーに選ばれたことを報告し、「ずっと出演したかったのでとても嬉しいです！」とコメント。

そして、「ファンの皆さん、気づくの早すぎな？？ 整体で右肩の下り直します」「毎週まっすージーニーと会えるのが嬉しいです」と、共にレギュラー出演するNEWS・増田貴久との共演も心待ちにした様子で綴りつつ、学ラン衣装姿でポーズを決めた写真や、虎の被り物で顔を隠している姿などを掲載した。

この投稿に対し、ファンからは、「ゴチおめでとう」「かっこいい」「写真最高」「毎週楽しみ！」「嬉しすぎて滅」などの反響が集まっている。

俳優業と並行し、5人組ダンスボーカルグループ・M!LKのメンバーとして活動中の佐野。M!LKとしては、現在グループ史上最大規模のアリーナツアー「M!LK ARENA TOUR 2025-2026『SMILE POP!』」を開催中だ。

画像出典：佐野勇斗オフィシャルInstagramより