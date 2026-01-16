BIGBANGのD-LITEの公式サイトが16日に更新され、喉の回復を優先させるため、3月3、4日に東京で開催予定だったアンコール公演を中止することを発表した。今月31日、来月1日開催予定の大阪公演は予定通り行う。

公式サイトでは「『D-LITE 2025 ASIA TOUR: D's WAVE ENCORE -JAPAN』につきまして、2026年1月31日(土)・2月1日(日)Asueアリーナ大阪(大阪)、3月3日(火)・3月4日(水)に有明アリーナ(東京)で日本公演の開催を予定しておりましたが、医師よりD-LITEの喉の回復を最優先にするよう診断されたことを受けて2月初旬より集中治療と回復に努めるため、Asueアリーナ大阪(大阪)公演を最後に、本ツアーを締めくくることとなりました」と報告。「そのため、2026年3月に予定しておりました、有明アリーナ(東京)公演は中止とさせていただきます」と東京公演中止を発表した。

「D-LITE・スタッフ一同ともに、公演を楽しみに待ってくださっている皆さまにこのようなお知らせをすることは大変残念ではございますが、再び皆さまにD-LITEの歌声をしっかりとお届けするための決断となります。どうかご理解を賜りますよう、お願い申し上げます」と謝罪。

大阪公演に向けては「D-LITEは今出来る万全なコンディションでのステージを皆さまにお届けするために準備しております！Asueアリーナ大阪(大阪)公演にご来場予定の方は、楽しみにお待ちいただけますと幸いです」とした。