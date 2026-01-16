COCO DEALが描く春のはじまり。光を纏う「Evolving Light」WEBビジュアル公開

冬の終わりと春の始まりが交差する、静かな時間。COCO DEALから、2026年SSの世界観を映し出すWEBビジュアルvol.1「Evolving Light」が公開されます。レースやレイヤードが生み出す陰影、ふんわり差し込む光のようなスタイリングが、装いに新しい季節の気配を添えて。今すぐ着たい軽やかさと、これから訪れる春への高揚感をそっと感じさせるビジュアルに心がときめきます♡

光を重ねる、春のレイヤード美学

繊細な素材感とレイヤードによって表現される「Evolving Light」。

JACKET20,900円、CAMISOLE4,950円、PANTS12,100円のスタイリングは、柔らかな陰影が印象的です。

JACKET20,900円とSKIRT10,450円の組み合わせでは、端正さの中に女性らしい余韻をプラス。

ONE-PIECE22,000円は、一枚で光を纏うような存在感を放ちます。

ニュアンスカラーで感じる春支度

春らしいニュアンスカラーとミュートトーンが、コレクション全体をやさしく包み込みます。CARDIGAN11,000円とONE-PIECE19,800円のスタイルは、軽やかさと奥行きを両立。

KNIT13,200円とPANTS13,200円のセットは、日常に寄り添いながらも洗練された印象に導きます。どのルックも、春の空気を自然体で楽しめるのが魅力です。

春の兆しを、装いから取り入れて

COCO DEALが提案する「Evolving Light」は、季節の移ろいを静かに、そして美しく映し出すコレクション。繊細なディテールとやわらかな色彩が、日常にそっと春を呼び込みます。

今はまだ寒さの残る日々でも、装いから一歩先の季節へ。光を味方に、新しい春のスタイルを楽しんでみてはいかがでしょうか♪